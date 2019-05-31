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(Özel Haber) Oğulcan Çağlayan: "Umarım Süper Lig’de güzel bir Gazişehir Gaziantep izleriz"

Gazişehir Gaziantepli futbolcu Oğulcan Çağlayan, Süper Lig’e yükseldikleri için çok mutlu olduğunu ifade ederek, gelecek sene Süper Lig’de güzel bir Gazişehir Gaziantep takımı izlemeyi umduğunu belirtti.

31 Mayıs 2019 Cuma 02:31
(Özel Haber) Oğulcan Çağlayan: "Umarım Süper Lig’de güzel bir Gazişehir Gaziantep izleriz"

Gazişehir Gaziantepli futbolcu Oğulcan Çağlayan, Süper Lig’e yükseldikleri için çok mutlu olduğunu ifade ederek, gelecek sene Süper Lig’de güzel bir Gazişehir Gaziantep takımı izlemeyi umduğunu belirtti.


Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Hatayspor’u penaltılarda 5-3 mağlup eden Gazişehir Gaziantep, Süper Lig’e yükseldi. Final maçının ardından Gazişehir Gaziantepli futbolcu Oğulcan Çağlayan İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Müsabakada 90 dakika forma giyen genç oyuncu, şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu olduğunu aktararak, “Bu başarıda emeğim olduğu için çok mutluyum. Sezon başında kiralık olarak Çaykur Rizespor’dan buraya geldiğimde tek hedefim bu kulübün Süper Lig’e çıkmasıydı. Geçen sene penaltılarla bu şansı kaybetmişti. Tekrardan bu başarıyı yakaladık. Penaltılarda bu sefer kazanan taraf olduk. 17 yaşında Gaziantepspor forması giydim. Süper Lig’de ilk golümü Gaziantepspor’da attım. Gaziantep şehrinin benim için çok değeri var. Benim buralara gelmemde, kendimi göstermeme fırsat verdiler. Yıllar sonra Gaziantep’e dönüp bu başarıda pay sahibi olduğum için mutluyum. Bu başarı camia, taraftar ve şehre armağan olsun. Seneye umarım Süper Lig’de çok güzel bir Gazişehir Gaziantep izleriz. Bu şampiyonluk Adil Sani Konukoğlu’na armağan olsun” şeklinde konuştu.



“Önümüzdeki günlerde burada kalıp kalmayacağım belli olacak”


Gaziantep temsilcisinde Çaykur Rizespor’dan kiralık olarak forma giyen Çağlayan, kırmızı-siyahlı kulüple ilgili geleceği hakkında şu ifadelere yer verdi:


“Çaykur Rizespor’da kontratım var. Rize’de iyi sezon geçirdik. Büyük ve önemli camia. Birkaç hafta sonra durumlar netleşir. Burada çok güzel bir sezon geçirdim. Herkes burada beni çok sahiplendi. Başkan, hoca, herkes sahiplendi. Sezon başı katıldığım tüm maçlarda oynadım. Skora katkı yaptım. Çok iyi bir sezon geçirdim. İlerleyen günler bunu gösterecek. Burada bir şey söyleyip pişman olmak istemiyorum. Şu an tek amacım bu mutluluğun keyfini çıkarmak.”



“6. penaltı bana gelmediği için çok mutluyum”


Penaltı atışlarında 6. penaltıyı kendisinin atacağını söyleyen Oğulcan, son penaltıya gerek kalmadığı için de ayrı bir mutluluk yaşadığını aktararak, “6. penaltı bana gelmediği için çok mutluyum. Gökhan Karadeniz kaçırdıktan sonra Ahmet Kesim ile göz göze geldik. Ben 6. penaltıyı atıyordum o 5’i atıyordu. ‘Ne düşünüyorsun, değişelim mi’ diye sordum. ’Hayır’ dedi. Sorarken de zaten hayır demesini bekliyordum. O da tecrübeli bir oyuncu. Penaltıyı attı ve bu sevinci bize yaşattı. Yarı finalde 2-0’ın rövanşında 120 dakika oynadık, bugün de 120 dakika oynadık. Osmanlıspor maçında kimsenin ayağına kramp girmedi. Bu maçta da kimsenin ayağına kramp girmedi. Biz hem mental açıdan hem de fiziksel açıdan hazırdık. Bu şampiyonluk Gaziantep şehrine armağan olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 02:31
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