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(Özel haber) Naz Aydemir Akyol: “Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz”

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’ne ilişkin açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Naz Aydemir Akyol, "Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz.

30 Temmuz 2019 Salı 10:16
(Özel haber) Naz Aydemir Akyol: “Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz”

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’ne ilişkin açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Naz Aydemir Akyol, "Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çin’deki elemelere hazırız" dedi. Akyol, ayrıca eski takımı Fenerbahçe’ye geri dönmesiyle alakalı da, "Keyifli günler bizi bekliyor" dedi.


A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ve Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Naz Aydemir Akyol, Çin’de 2-4 Ağustos’ta düzenlenecek ve grup liderlerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanacağı Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri öncesinde İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Hazırlıkların tempolu geçtiğini ve buralarda eksiklerini gördüklerini belirten Akyol, “Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çin’deki elemelere hazırız. Olimpiyat şampiyonu ve gümüş madalya sahibi Çin ile oynayacağız. Şansımız bence yüksek. Tek maç oynayacağız ve her şey olabilir. Dünyanın en iyi oyuncusu Çin’de ama biz de takım oyunu oynuyoruz. Bu maçın ne olacağını kestirmek güç. Vize almayı beceremezsek sonrasında tekrardan şansımız var” ifadelerini kullandı.



“Fenerbahçe’de keyifli günler bizi bekliyor”


Eski takımı Fenerbahçe’ye dönüşü hakkında konulan Naz Aydemir Akyol, “Fenerbahçe’den en son Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak ayrılmıştık. Tekrardan aynı hedeflerle dönmeye çalışmak ayrı bir motivasyon. Değişik duygularla dönüyorum. Anne olmuş şekilde dönüyorum. Keyifli günler bizi bekliyor Fenerbahçe’de” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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