0553 313 94 23

(Özel haber) Mehmet Altıparmak: “İvmeyi yakalamak bize şampiyonluğu getirdi”

Ligin ikinci yarısındaki ilk 4-5 haftalık süreci kötü geçirdiklerini hatırlatan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Bir uyum süreci, yeni gelen oyuncuların birbirini tanıması vardı.

31 Mayıs 2019 Cuma 02:31
(Özel haber) Mehmet Altıparmak: “İvmeyi yakalamak bize şampiyonluğu getirdi”

Ligin ikinci yarısındaki ilk 4-5 haftalık süreci kötü geçirdiklerini hatırlatan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Bir uyum süreci, yeni gelen oyuncuların birbirini tanıması vardı. Önemli olan ivmeyi sezon sonu yakalamamız lazımdı. Müthiş bir ivme yakaladık. Bize şampiyonluğu o getirdi” diye konuştu.


Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor’u penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen takım Gazişehir Gaziantep oldu. Müsabaka sonrası İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, geldikleri gün Başkan Adil Sani Konukoğlu’na şampiyonluk için söz verdiklerini belirterek, “Geçen sene Erzurumspor’u şampiyon yaptık, bu camiamızı üzdük. Verdiğim sözün tutma mutluluğu ve üst üste 2. kez şampiyon olan hoca olmak büyük mutluluktu. Futbolcularım inanılmaz istediler. Herkesin büyük emeği var; oynayan, oynamayan. Aile olmanın semeresini bugün aldık. Buradan şu anda Antep’in uyumadığını biliyorum. Buraya gelen taraftarımıza, herkese, Gaziantep’in bütün ileri gelenlerine hayırlı olsun. Biz çok hak ettik” diye konuştu.



“Bu şampiyonluk hepimizin”


Devre arasında takıma katılan oyuncular ve sezon başında kurulan kadro hakkında konuşan Altıparmak, “Bizim en büyük sıkıntımız ilk yarıda kurulan kadroydu. 7-8 tane oyuncu yolladık ve 6-7 oyuncu aldık. Bu oyuncularla şampiyon olmak istiyorsak, hedefe gidecek oyuncular lazımdı. Elmar, Erhan benim eski öğrencimdi. Bize fayda sağlayacak mevkiler neyse o bölgelere takviyeler yaptık. Biz ilk 4-5 haftalık periyodu kötü geçirdik. Bir uyum süreci, yeni gelen oyuncuların birbirini tanıması vardı. Önemli olan ivmeyi sezon sonu yakalamamız lazımdı. Müthiş bir ivme yakaladık. Bize şampiyonluğu o getirdi. Bize katkı sağlayan çok oyuncularımız oldu. Devre arası gelenler de, sezon başında gelenlerin de katkısı oldu. Bu şampiyonluk hepimizin şampiyonluğu” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 02:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıbrıs Gazileri madalya töreninde bir araya geldiler
    1. Kıbrıs Gazileri madalya töreninde bir..
    2. Süzek deresi şelalesi açıldı
    3. Saltukova halkı caddede iftarını açtı
    4. "New York'ta bu yaz, her yer..
    5. Kerkük'teki saldırıları DEAŞ..
    6. Çalındı zannettiği otomobili sulama..
    7. 155 yıllık gelenekle sigaraya karşı..
    8. Başkent’te silahlı kavgada anne ve..
    9. Suudi Arabistan'da olağanüstü Arap..
    10. (Özel haber) Mehmet Altıparmak:..
    11. (Özel Haber) Oğulcan Çağlayan: "Umarım..
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat..
    13. Süper Lig'e çıkan Gazişehir..
    14. Katar'da yeni medya kenti kuruluyor
    15. Anadolu Gençlik Derneği, Suudi..
    16. İlhan Palut: "Mücadeleye devam..
    17. Mehmet Altıparmak: "Şampiyon olduğumuz..
    18. Beştepe Millet Camisi'nde Kadir..
    19. Maçın ardından
    20. Maç öncesi sevinç gösterileri yerini..
    21. Hafızlar mukabele okuyor
    22. Gazişehir Gaziantep'ten türkülü kutlama
    23. Maçın ardından
    24. Süper Lig'e yükselen son takım..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e..
    26. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na..
    27. Milli maçın ardından
    28. Kerkük patlamaları bilançosu:4 ölü..
    29. Milli maçın ardından
    30. Bodrum’da 4.2 şiddetinde deprem
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    Bir bir geliyorlar! Dün akşam İstanbul'a iniş yaptı
    Bir bir geliyorlar! Dün akşam İstanbul'a iniş yaptı
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'