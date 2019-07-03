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(Özel Haber) Koca Yusuf gibi Kırkpınar efsanelerinin yöntemlerini uyguluyorlar

Edirne’de, bu yıl 5-6-7 Temmuz tarihlerinde 658’incisi gerçekleşecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi, Edirneli pehlivanlar ata sporu yağlı güreşin geleneksel antrenman yöntemlerini uygulayarak hazırlıklarını tamamladılar.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:59
(Özel Haber) Koca Yusuf gibi Kırkpınar efsanelerinin yöntemlerini uyguluyorlar

Edirne’de, bu yıl 5-6-7 Temmuz tarihlerinde 658’incisi gerçekleşecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi, Edirneli pehlivanlar ata sporu yağlı güreşin geleneksel antrenman yöntemlerini uygulayarak hazırlıklarını tamamladılar. Pehlivanlar, Koca Yusuf gibi Kırkpınar’ın efsane isimlerinin antrenman yöntemlerini uygulamaya çalışıyorlar.


Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen ve pehlivanları, Edirne Kent Ormanı’nda Kırkpınar öncesi son antrenmanlarını gerçekleştirdi. Ata sporu yağlı güreşin yıllar öncesinde pehlivanlar tarafından tercih edilen geleneksel antrenman yöntemlerini uygulayan Edirneli pehlivanlar, balyozla taş kırıyor, gemi halatı çekiyor, kamyon lastiklerini yuvarlayıp kumda koşu yapıyorlar. Kulüp başkanı ve antrenörleri Şamil Doğu Delen nezaretinde Kırkpınar öncesi son rötuşlarını yapan pehlivanlar, zorlu hazırlık süreçlerini tamamladı.



"Geleneksel yöntemleri modern tekniklerle harmanladık"


Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 4 yıldır Şahi Spor Kulübü Edirne’yi Kırkpınar’da madalyasız bırakmıyor. Tabi çalışmalarımızı modern tekniklerin yanında biz geleneksel yöntemleri de antrenmanlarımıza adapte ettik. Geçmiş dönemlerde yaşayan pehlivanların antrenman modellerini inceledik. Yaşadığı yerlere gittik, köylerine gittik. Oradaki yöre halkından bize aktarılanları dinledik. Bunları kendi bilgimiz dahilinde kendi antrenmanlarımıza dahil ettik" şeklinde konuştu.



"Koca Yusuf gibi efsanelerin yöntemlerini uyguluyoruz"


Delen, "Kırkpınar’ın efsane isimlerinden Koca Yusuf’un köyünü ziyaret ettik. Oradaki antrenman taşını şu an da bile 3-4 tane pehlivan kaldıramıyorlar. Bizler de onların antrenman modellerine buraya kendi çalışmalarımıza kanalize ettik. Şöyle bakıyoruz duruma, demek ki doğru yoldayız. Çünkü yaklaşık 4 yıldır Kırkpınar’da derecesiz bırakmıyoruz Edirne’yi. Onun yanı sıra 10 branşta daha faaliyet gösteriyoruz. 2 Dünya derecemiz, Avrupa derecemiz, Türkiye ve Balkan şampiyonu sporcularımız var. Edirne’ye ve Türk sporuna hizmet etmeye, başarıyı üretmeye, başarı satın almaktan ziyade başarıyı üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:59
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