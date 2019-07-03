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(Özel Haber) Kırkpınar’ın son şampiyonu Orhan Okulu bu yıl da iddialı

2015 ve 2018 yıllarında Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olarak altın kemer kazanan Orhan Okulu, bu yıl da çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini belirterek, iddiasını sürdüreceğini söyledi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:11
(Özel Haber) Kırkpınar’ın son şampiyonu Orhan Okulu bu yıl da iddialı

2015 ve 2018 yıllarında Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olarak altın kemer kazanan Orhan Okulu, bu yıl da çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini belirterek, iddiasını sürdüreceğini söyledi. Okulu hedefinin altın kemeri 3 yıl üst üste alarak altın kemerin ebedi altın kemerin de ebedi sahibi olmak istediğini belirtti.


2015 ve 2018 yıllarında Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olarak altın kemeri kazanan Orhan Okulu, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi İHA muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Antrenman takvimleri, hazırlık süreçleri, yeni puanlama sistemi, başpehlivan Recep Kara’nın Kırkpınar’a katılmaması, özel hayatı ve beslenme süreçleri ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan Okulu, “İnşallah 2018 yılında olduğu gibi bu yılda Kırkpınar’da iddialıyım” dedi.



“Bu yılda Kırkpınar’da iddialıyım”


Kırkpınar’ın son şampiyonu Başpehlivan Orhan Okulu, “6-7 aydır bir kış sezonumuz geçti. Kış sezonunda tabi haftanın 6 günü antrenman yaparak geçti. 1 ay kala da Kırkpınar’a, Antalya’nın Korkuteli Yaylası’nda kampımız sürdü. Bir ay boyunca da biraz daha tempolu antrenmanlar yaparak, kros koşuları yaparak hazırlandık Kırkpınar’a. İnşallah 2018 yılında olduğu gibi bu yılda Kırkpınar’da iddialıyım” diye konuştu.



“Altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum”


8-9 yaşında babasının teşvikiyle yağlı güreşlere başlandığını belirten Okulu, "Yağlı güreş atalarımızdan gelen bir spor, peygamber sporumuz. Benim için gurur verici bir spor. Hedefim altın kemeri 3 yıl üst üste alarak altın kemerin ebedi sahibi olarak Antalya’ya götürmek istiyorum” dedi.



“Rakiplerime göre cüssem küçük olduğu için destek görüyorum”


Antalyalı başpehlivan, Kırkpınar’da güreşseverlerden aldığı teveccühün sebeplerini açıklayarak, “Desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Tabi biz bazı Başpehlivanlara göre biraz daha cüssemiz küçük. Küçük olduğu için biraz daha sempati görüyoruz güreşlerde. 20 kilo 30 kilo ağır rakiplerimiz var. Onun için güreş severlerden biraz daha fazla sempati ve destek görüyoruz” ifadelerini kullandı.



"Recep Kara Kırkpınar’a çıkmalıydı"


Deneyimli pehlivan Recep Kara’nın Kırkpınar’a katılmamasını da değerlendiren Orhan Okulu, "Geçen yıl haksızlığı uğradığını söyledi. Ama nasip Kırkpınar’a çıkmadan bu işin bir şeyi olmaz. Çıkması gerekiyordu" diyerek, Recep Kara’nın Kırkpınar’a katılmama kararını eleştirdi ve yeni puanlama sisteminin kendisi açısından olumlu olduğunu söyledi.



"Oturduğumda bir kuzu yemiyorum"


Nasıl beslendiğini anlatan Okulu, "Eskiler anlatırdı. ‘Bir pehlivan oturduğunda bir kuzuyu tek başına yermiş’ diyorlar. Ama şu anda öyle bir şey yok yani. Normal bir insanın yediği kadar ancak yiyorum bende. Ama atalarımızdan duyuyoruz, bu efsaneleri, eskiden yiyorlarmış. Ama şu anda bir kuzu yiyemez pehlivan. Küçük yaşımda başladığımda rahmetli Cengiz Elbeyi örnek alıyor, onun gibi olmak istiyordum. Antalya’ya altın kemeri getirmeyi hedefliyordum ve bu amacımı başardım. Buradan tüm güreş severleri Sarayiçi Er Meydanı’na bizleri izlemeye bekliyorum” dedi.


Orhan Okulu’nun Antrenörü Kemal Yılmaz da Kırkpınar Yağlı Güreşleri organizasyonunu yapan herkese teşekkür ettiklerini belirterek, “Son yağlı güreş antrenmanlarımızı yapıyoruz ancak bu bölgede en azından soyunma, duş gibi imkanların olabileceği küçük bir tesis oluşturulmasını rica ediyoruz. Böyle bir küçük sıkıntımız var. Onu da sayın Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’dan rica ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:11
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