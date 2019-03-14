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(Özel haber) Doğuştan görme engelli Ceren, görmediği rakiplerini yerden yere çarpıyor

Tokat’ta doğuştan görme engelli 16 yaşındaki Ceren Başaran, elde ettiği Türkiye şampiyonluğunu gören rakiplerle çalışmaya borçlu olduğunu söyleyerek, birlikte çalıştığı arkadaşlarını yerlere çarptığı için özür diledi.

14 Mart 2019 Perşembe 11:41
(Özel haber) Doğuştan görme engelli Ceren, görmediği rakiplerini yerden yere çarpıyor

Tokat’ta doğuştan görme engelli 16 yaşındaki Ceren Başaran, elde ettiği Türkiye şampiyonluğunu gören rakiplerle çalışmaya borçlu olduğunu söyleyerek, birlikte çalıştığı arkadaşlarını yerlere çarptığı için özür diledi.


Geçtiğimiz şubat ayında Karaman’da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 52 kiloda mücadele eden ve Türkiye şampiyonu olan Ceren Başaran, elde ettiği bu son derece sonrasında Avrupa ve dünya arenasında da Türkiye’yi temsil etmek istiyor. Kulübü Bursa’da olduğu için Bursa adına yarışan genç sporcu, Tokat’ta devam ettiği antrenmanlarını gören rakiplerle gerçekleştiriyor. Elde ettiği başarıyı da gören rakiplerle çalışmaya borçlu olduğunu söyleyen Başaran’a en büyük destek ise judocu arkadaşlarından geliyor.


Ceren Başaran’a turnuva ve şampiyona hazırlıklarında, daha önce de İstanbul’da çeşitli engellere sahip sporculara antrenörlük yapan Judo Antrenörü Evren Tiryaki destek veriyor. Sporcusunu gören rakipleriyle çalıştırmayı tercih ettiğini söyleyen Tiryaki, "En son gittiğimiz Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda Ceren Başaran kızımız Türkiye şampiyonu olarak bir yere imza attı. Müsabakalar hızlı ve güzeldi. Ceren çalışmalarında zorlu etaplardan geçti. Çünkü görme engellilerle çalışmak biraz zor. Biraz da kendileriyle barışık olanlarla çalışmak güzel oluyor bizim için. Biz burada sürekli görme engellilerle görenleri beraber çalıştırıyoruz ki, birbirleriyle pekişsin. Judonun görme engelli sporculara çok güzel alternatifleri var. Neden diye soracak olursak; bir sosyal gelişimini etkiliyor. İki, derslerindeki başarıyı etkiliyor. Üç, kendine güveni geliyor. İl dışında il içinde gezdiklerinde kendi sosyal yaşantılarıyla birlikte devam ediyor. Ceren, bireyselde geçen yıl Türkiye İkinciliği yaptı, bu sene de Türkiye şampiyonluğu elde etti. Bu sene inşallah uluslararası şampiyonalara katılmaya hak elde edecek. Milli Takıma çağrılması söz konusu. İnşallah bu senenin sonunda ya da seneye, Avrupa ya da dünya görürsek, umudumuz biraz daha artacak" şeklinde konuştu.



Kısa sürede büyük sporcularla çalışmaya başladı


Küçük yaşlardan beri spora ilgi duyduğunu söyleyen Ceren, bir arkadaşının tavsiyesiyle başladığı judoda kısa sürede başarı yakaladığını söyledi. Küçük yaştan beri bu sporu yapmayı istediğini belirten başarılı sporcu, "Sonra böyle bir spor olduğunu duydum, başladım. Zaten beni direkt büyüklerin gurubuna almışlardı, biraz hızlı başladım. Öyle oldu yani. Baya da teknikleri filan iyi giriyordum yani. 1-2 ayda filan öyle bir iki aylık öğrenci gibi değildim sanki" diye konuştu.



Başarısının sırrı gören sporcularla çalışmasında


16 yaşındaki doğuştan görme engelli Ceren Başaran, turnuvalarda görme engelli sporcularla müsabakada zorlandığını söyledi. Elde ettiği başarıyı gören sporcularla çalışmaya borçlu olduğunu dile getiren genç şampiyon, "Hiç alışmadığım için Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda görme engellilerle müsabaka yapmadığım için aslında biraz zorlandım. Bu da işin tabi komik tarafı. Ama alışmışım yani. Orada mesela tutuşarak başlıyorlar, burada görenlerle direkt başlıyoruz. O yüzden görenlerle yapmak benim için daha kolay. Görme engeli olmayan arkadaşlarımla çalıştığım için diğer görme engellilere göre teknikleri daha hızlı giriyorum" ifadelerinde bulundu.



"Yere çarpacağım arkadaşlarımdan şimdiden özür diliyorum"


Elde ettiği Türkiye şampiyonluğu sonrasında Olimpiyatlar’da Türkiye’yi temsil etmek istediğini söyleyen Başaran, antrenmanlarda birlikte çalışacağı arkadaşlarından Onları yere çarpacağı için esprili bir şekilde özür diledi. Başaran,"Annem ve babam ilk başta istemiyorlardı, sonra başarı gelince tabi gurur duydular. Judodaki arkadaşlarımla da aram çok iyi. Hepsini çok seviyorum. Olimpiyatlar’da birinci olmak istiyorum. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Bu yüzden bütün arkadaşlarımdan onları yere çarpacağım için şimdiden özür dilerim" şeklinde konuştu.



Genç Judocular Ceren ile çalışmaktan son derece keyifli


Tokat Gençlik Merkezi’nde devam eden antrenmanlarda Ceren ile birlikte çalışan genç sporcular, şampiyonu engelinden dolayı ayırmadıklarını ve kendisini normal rakipleri gibi görüyor. Judocu Begüm Berra Gül, "Ceren Abla ile antrenman yapmak biraz daha keyifli oluyor. İlk başlarda Ceren Abla’nın canını yakmamak istemiştim aslında ama o daha sert yaptıkça, ben de ona daha sert yaptım. Onu da artık normal bir rakibimiz olarak görüyoruz. Bence başarılı bir sporcu" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:41
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