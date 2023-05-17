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Aktüel Özel gençler davullu zurnalı askere uğurlandı
Aktüel

Özel gençler davullu zurnalı askere uğurlandı

Yeniakit Publisher
2023-05-17 18:26:00 -
Özel gençler davullu zurnalı askere uğurlandı

Engelliler Haftası çerçevesinde bir günlük temsili askerlik yapacak 23 engelli genç için Antalya’da asker uğurlama töreni düzenledi.

Davul zurna eşliğinde kınası yakılan özel bireyler, alkışlar eşliğinde Garnizon Komutanlığına uğurlanırken, aileleri de duygu dolu anlar yaşadı.

Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde 23 engelli genç için asker uğurlama töreni düzenlendi. Antalya 3’üncü Er Eğitim Tugay Komutanlığında bir günlük temsili askerlik yapacak engelli gençler, törenin ardından davul zurna eşliğinde belediyenin araçlarıyla askerliğe uğurlandı.

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