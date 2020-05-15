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(ÖZEL) Esenyurt’ta bir evde yangın paniği: 1 yaralı

Esenyurt’ta, yaşlı adamın yaşadığı dairenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 08:23:22 -
(ÖZEL) Esenyurt’ta bir evde yangın paniği: 1 yaralı

Esenyurt’ta, yaşlı adamın yaşadığı dairenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında koah hastası yaşlı dumandan etkilenerek yaralandı.


Yangın saat 04.30 sularında Esenyurt Turgut Özal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın giriş katındaki mutfakta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları bir anda tüm daireyi kapladı. Daireden dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar durumu haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu arada, bina sakinleri ise kendi imkanlarıyla tahliye oldu.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapı kırarak açmaya çalışırken evde yaşayan Nihat Çiçek (65), yerde yattığını fark etti.



Gelen sağlık ekipleri, koah hastası olan ve dumandan etkilenen yaşlı adamı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.



Dumandan etkilenerek yaralanan yaşlı adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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