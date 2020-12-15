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Aktüel Özel eğitim anaokulları da yüz yüze eğitime geçecek
Aktüel

Özel eğitim anaokulları da yüz yüze eğitime geçecek

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi ve özel anaokullarının yanı sıra özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarında da yüz yüze eğitime geçilebileceğini bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 19:04:04 -
Özel eğitim anaokulları da yüz yüze eğitime geçecek

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), resmi ve özel anaokullarının yanı sıra özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarında da yüz yüze eğitime geçilebileceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimi konu alan yazı illere gönderildi.

Yazıda, Kovid-19 salgınının etkilerinin azaltılması ve halk sağlığının korunması kapsamında alınan tedbirlerin Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yeniden değerlendirildiği, ana sınıfları hariç kamuya ait okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlanabileceği kararı alındığı hatırlatıldı.

Bu karar doğrultusunda Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında da yüz yüze eğitim gerçekleştirilebilecek. Velilerin talebine bağlı olarak ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kararı doğrultusunda resmi anaokulları, özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitim yapılabilecek.

Yazıda, yüz yüze eğitime geçecek olan resmi anaokulları, özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarının ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenerek okul öncesi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin zamanında alınması istendi.

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