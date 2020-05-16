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Özel düzenekle evinde uyuşturucu yetiştirilen şüpheli serbest kaldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ısıtma ve ışıklandırma sistemi kurularak kenevir yetiştirilen eve jandarma tarafından düzenlenen baskında 19 kök "skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli ise serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 18:20:52 -
Özel düzenekle evinde uyuşturucu yetiştirilen şüpheli serbest kaldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ısıtma ve ışıklandırma sistemi kurularak kenevir yetiştirilen eve jandarma tarafından düzenlenen baskında 19 kök "skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli ise serbest bırakıldı.



Alınan istihbaratı değerlendiren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kestel Mahallesi’ndeki O.K.’nin (35) ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda O.K. gözaltına alınırken, evde yapılan detaylı aramada bir çadır içerisinde uyuşturucu yetiştirmek için damlama, havalandırma, ısıtma ve ışık sistemiyle hazırlanan özel düzenek kurulduğu görüldü. Ekili vaziyette 19 kök "skunk" adı verilen uyuşturucu, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ve düzenek aparatları ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. sulh ceza hakimliği tarafından denetimli serbestlik getirilerek serbest bırakıldı.

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