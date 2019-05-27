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(Özel) Dünyanın en büyük ikinci kanyonu keşfedilmeyi bekliyor

Uşak’ta bulunan ve dünyanın ikinci Türkiye’nin en büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonu, görenleri kendine hayran bırakıyor.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:57
(Özel) Dünyanın en büyük ikinci kanyonu keşfedilmeyi bekliyor

Uşak’ta bulunan ve dünyanın ikinci Türkiye’nin en büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonu, görenleri kendine hayran bırakıyor. Uzunluğu 45 kilometreyi aşan kanyon eşşiz manzarası ile yeni ziyaretçilerini bekliyor.


Uşak kent merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Ulubey kanyonu, Amerika Birleşik Devletleri‘nin Arizona eyaletinde bulunan Büyük Kanyon’dan sonra Dünya’nın en büyük ikinci kanyonunun unvanı bulunuyor. Türkiye’nin en büyük kanyonu alan Ulubey Kanyonu eşsiz manzarası ile vatandaşların ilgi odağı haline geliyor. Uzunluğu 45 kilometreyi aşan Uşak Ulubey Kanyonu’nun derinliği 50 ile 170 metre arasında değişiyor. Uşak ve bölge turizmi için büyük önem taşıyan kanyon, doğal Ulubey ve Banaz çayları boyunca devam eden bir ana kanyon ile buna bağlanan onlarca büyük yan kanyondan oluşuyor.



“Cam teras eşsiz manzara sunuyor”


Ulubey Kanyona oyan ilgi, son yıllarda yetkililer tarafından yapılan tanıtım çalışmalarla her geçen gün artıyor. Kanyonda bulunan cam teras, Ulubey Kaymakamlığı tarafından 3 santimetre kalınlığında kurşungeçirmez camdan 135 metrekarelik alanıyla adeta Ulubey İlçesi’nin sembolü haline geldi. Kanyonu izlemek isteyen vatandaşlar kanyona çıkıp eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. Yükseklik korkusu bulunan bazı vatandaşlar cam terasa ilk başta korku ile yaklaşsa da sonrasında gördükleri manzara karşısında hayran kalıyor.



“Görülmeye değer”


Görülmeye değer kanyonun oluşumunu yaklaşık 10 milyon yılda tamamladığını aktaran eğitimci yazar Bekir Semerci, “Kanyon içinde Ulubey Hisarı’nda, ilk gelen Türk boyu Selçuklu döneminden kalma kale kalıntıları halen ayakta duruyor. Cam terasın karşısında Küçük Asar bölgesinde, kayalar içerisine oyulmuş mağara şeklinde kaya mezarlar bulunuyor. Kanyon uzunluğu yaklaşık 45 kilometre, yüksekliği ise 50 ile 170 metre arasında değişiyor. Kanyon içindeki uzantıda Clandras Su Kemeri, Tepuzza Antik Şehri, Blandeus Antik Şehri ve Aksaz Kaplıcası bulunuyor. Ulubey İlçemiz çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir beldedir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:57
  1. doğa

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