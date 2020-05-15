(Özel) Düğün salonlarından sosyal mesafeli törenlere hazırız mesajı

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında salonlarda evlilik, nişan, nikah gibi faaliyetlere verilen aranın ardından 1 Temmuz itibariyle salonlar hizmet vermeye başlayacaklar. Düğün salonu sahipleri sosyal mesafeli düğünlere hazır olduklarını ifade ederken, düğünlerde halaya izin vermeyeceklerini onun yerine erik dalı oynanacağını söylediler.

Yeni tip korona virüs ile yoğun mücadelenin ardından kademeli normalleşme döneminde düğünlere uygulanan yasağın kalkmasına yönelik hazırlıklara başlayan salon işletmecileri, korona virüse karşı tedbirler geliştirdi. Yasağın kalkmasının ardından yaz aylarında düğün açısından yoğun bir dönem geçmesini bekleyen işletmeciler, salonlarında hijyen kurallarına yönelik uygulanacak tedbir planlaması yaptı. Beylikdüzü’nde bir düğün salonunda hazırlıklara ilişkin gerçekleşen bir düğün örneğinde yapılacak önlemler uygulamalı gösterildi. Her düğün organizasyonunda davetlilerin ateşi ölçülerek salona girecek. Salona maskesiz girişe izin verilmeyecek, girişte de isteyene maske dağıtılacak. İşletmecilerin aldığı önlemler kapsamında salonlarda her düğün sonrası ve öncesinde dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Düğünde konuklara girişte el dezenfektanı ya da kolonya ikram edilip, salon içerisinde belirli aralıkta veya masalarda misafirler ağırlanacak. Düğünlerdeki meşrubat, kuru pasta veya yemek gibi ikramların servisi, dağıtımı sürecinde salon çalışanlarının hijyen kurallarına titizlikle uyacağı belirtildi.

“Oyun havalarına ve takı merasimine düzenleme”

Düğünlerin olmazsa olmazı oyun havaları ve takı merasiminde de düzenlemeye gidilecek. Sosyal mesafeli bir şekilde pistte oyunlar oynanacak. Vatandaşların maskesiz oyun oynanmasına izin verilmeyecek. Takı töreni için sandık sistemi kurulacak. Takı töreni sırasında gelin ile damadın yanına sandık yerleştirilecek ve davetliler üzerine adını yazdığı zarfın içerisinde takısını sandığa bırakacak. Bu sırada gelin ve damada tokalaşma ya da sarılma yapılmayacak.

“Halay yerine erik dalı oynanacak”

Yapılan düğün simülasyonu sonrası açıklamada bulunan İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, halay sevenleri üzen bir haber verdi. Düğünlerde halay çekilmesine izin verilmeyeceğini söyleyen Sönmez, ”1 Temmuz itibariyle düğünlerin başlayacak olmasından dolayı bir düğün simülasyonu yaptık. Belirli önlemler alarak tüm aktiviteleri gerçekleştireceğiz. Ancak halay çekilmesine bu sene izin vermeyeceğiz. Bunun yerine erik dalı gibi oyun havalarını sosyal mesafeli bir şekilde uygulanmasını istiyoruz. Kapı girişinden içeriye girene kadar tüm tedbirlerimizi alarak sağlıklı bir ortamda düğünleri gerçekleştireceğiz. Maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı ve hijyenik ikramlar konusunda tüm çalışmalarımızı tamamladık” diye konuştu.