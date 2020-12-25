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Aktüel Özel çocuklara salgın döneminde uzaktan eğitimle çömlek sanatı öğretiliyor
Aktüel

Özel çocuklara salgın döneminde uzaktan eğitimle çömlek sanatı öğretiliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:05:20 -
Özel çocuklara salgın döneminde uzaktan eğitimle çömlek sanatı öğretiliyor

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, özel çocuklara uzaktan çevrimiçi eğitimlerle geleneksel el sanatları öğretiliyor.

Beyşehir Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen uzaktan çevrimiçi online eğitimle özel çocuklara, çömlekçilik sanatı öğretilirken, boyama eğitimi de verildi.

Ereğli Sevgi Down Cafe Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Proje Koordinatörü Vefa Demirkıran, Yeni Nesil Eğitimciler Derneğinin destek ve katkılarıyla Beyşehir Kaymakamlığı, Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün evsahipliğinde yürütülen projenin, ilçenin doğasının tanıtılmasına yönelik bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Daha önce de özel milli sporculara yönelik Beyşehir Gölü'nde dalış eğitimleri verdiklerini hatırlatan Demirkıran, uzaktan çevrimiçi online katılımla özel çocukları çömlekçilik sanatıyla buluşturduklarını söyledi.

Faaliyetin ilk kısmında çömlek sanatçıları Osman Yıldız ve İftariye Yıldız tarafından çömlek eğitimi verildiğini, 2. kısmında ise Görsel Sanatlar Öğretmeni Tevfik Eser tarafından Eşrefoğlu Camisi'nin alçı tabletinin boyanması etkinliğinin gerçekleştirildiğini anlatan Demirkıran, salgın döneminde hareketliliğin çok zor ve güç olduğunu, bu yüzden de uzaktan eğitim modeliyle bu çalışmayı yaptıklarını aktardı.

Çömlek sanatçısı Osman Yıldız, yıllardır ülkeyi ilçe ilçe, okul okul gezerek öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda sanatsal çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Bu anlamda, yetiştirdikleri öğrencilere yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak hangi branşlara yönlenebileceklerine dair ipuçları verdiklerini belirten Yıldız, çömlek, seramik, çini, ebru, heykel gibi branşlardaki çalışmalarını, salgın döneminde uzaktan eğitim modeliyle aktardıklarını anlattı.

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