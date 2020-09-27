"Özel çocuklara" belediyeden özel hizmet

YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Sorgun içesinde down sendromlu ve otizmli çocuklar, belediyenin "Özel Eğitim Merkezi"nde terapi görüyor.

Sorgun Belediye Başkanlığının tahsis ettiği servis ile evlerinden alınan özel çocuklar, eğitim merkezinde öğretmenler ve sosyolog gözetiminde düzenlenen etkinliklere katılırken anne babalara da psikolojik destek sağlanıyor.

Öğretmenleri gözetiminde spor yapan, resim boyama ve çeşitli etkinliklere katılan özel çocuklar, enerjisini atıp rahatlamış olarak evlerine dönüyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 ay önce özel çocuklu aileler ile bir toplantı düzenleyip, çocuklara yönelik nelerin yapılacağı konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Yapılan istişareler sonucu ailelerin, çocuklarının becerilerini artırmaları yönünde yardım istediklerini anlatan Ekinci, "Biz de buna kayıtsız kalmadık, çocuklarımızın eğitim görebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve etkinlik yapabilecekleri bir merkez oluşturduk. Burada 2 öğretmenimiz ve bir sosyoloğumuz gözetiminde etkinlik yürütülüyor. Özel çocuklarımızın hem zamanlarını iyi değerlendirmeleri hem de toplumla kaynaşmaları, becerilerini artırmaları noktasında belediye olarak faaliyetler yürütüyoruz." dedi.

Ekinci, çocukların merkezde jimnastik, resim boyama eğitimleri, spor etkinliklerine katıldığını ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde de yüzme ile ilgili çalışmalarımız olacak. Bu konuda ilçemizdeki termal otel işletmecileri bize destek sağlıyor. Orada da çocuklarımıza yüzme dersi vereceğiz." diye konuştu.

Özel çocuklara yönelik bir yaşam merkezi projelerinin olduğuna değinen Ekinci, şunları kaydetti:

"Termal suyu da kullanarak sadece özel çocukların faydalanacağı, içerisinde yüzme havuzu, jimnastik, spor salonunun olduğu, ailelerin rahatlıkla kullanabilecekleri gün boyu etkinlik yapılabilecek bir yaşam merkezini hayata geçirmek istiyoruz. Bu proje için destek arayışına çıkacağız. Desteği sağlayabilirsek önümüzdeki yılın sonuna doğru temelini atabiliriz."

Sosyolog Funda Gül Taşkıran da merkezde down sendromlu ve otizmli çocuklara özel eğitim verildiğini söyledi.

Verilen eğitimlerle çocukların hem kendilerini geliştirdiğine hem de psikolojik olarak rahatladıklarına değinen Taşkıran, "Ailelerden 'Çocuklar buraya koşa koşa geliyor. Çocuk okula geleceği günü iple çekiyor' gibi güzel dönüşler alıyoruz. Bu bizi çok memnun ediyor. Ayrıca ailelere sosyolojik ve psikolojik destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşkıran, programın 2 aydır sürdüğünü, çok hırçın ve hiperaktif bir şekilde merkeze alınan çocukların, yorulmuş, sakinlemiş, sükunetli halde aileye teslim edildiğini vurgulayarak, "Aileler de bundan çok memnun oluyor. Çünkü çocuklar hiperaktif, bu çocuklar zor ve özel çocuklar ama burada sakinlemiş, rahatlamış bir şekilde evlerine dönüyorlar. Böyle olunca evdeki çatışma oranı da daha aza indirgenmiş oluyor." dedi.

- "Gölge öğretmen uygulamasını istiyoruz"

Çocuğunu merkeze getiren anne Ayşe Özdemir ise "2 aydır çocuklarımız ev dışında sosyal faaliyetlerle ilgileniyor. Spor yapıyor, jimnastik eğitimi alıyor, resim dersi etkinliklerine katılarak sosyalleşiyor. Gelişim sağlıyor, hiperaktifliği gitti, insanlara daha yaklaşımcı oldu. Evde daha bencil ve hırçındı. Buraya gelince rahatlıyor. Çocuklarımızın her hafta ilerlediğini görüyoruz." dedi.

Özdemir, daha önce ilçede Kaymakamlığın "Gölge öğretmen" uygulaması yürüttüğünü anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu uygulama ile çocuklarımız diğer çocuklarla kaynaşıyordu, çeşitli etkinliklere katılıyordu. Milli Eğitim Bakanlığımızdan ve sesimizi duyan yetkililerden tekrar çocuklarımıza 'gölge öğretmen sistemini' getirmesini istiyoruz. Bize bu merkezi sağlayan belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum."

Anne Hatice Ceylan da "Çocuklarımızın iyi eğitim alıp anne babasız, kendi ayakları üzerinde durmalarını, kendilerini idare edebilecek hale gelmelerini çok istiyoruz. Bu merkezi bize sunan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.