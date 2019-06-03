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(Özel) Bursa’da şehrin göbeğinde iki eşek sürücüleri zor durumda bıraktı

Bursa’de şehir merkezinde trafiğin en yoğun olduğu saatlerde başıboş iki eşek, sürücüleri zor durumda bıraktı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:15
(Özel) Bursa’da şehrin göbeğinde iki eşek sürücüleri zor durumda bıraktı

Bursa’de şehir merkezinde trafiğin en yoğun olduğu saatlerde başıboş iki eşek, sürücüleri zor durumda bıraktı.


Kent Meydanı’ndan İstanbul Caddesi’ne doğru araçların arasından giden başıboş iki eşek sürücülerin zor anlar yaşamasına sebep oldu. Boyunlarında tasma olduğu ve sahiplerinden kaçtığı anlaşılan eşekler bir süre araçların arasından ilerledikten sonra kaldırıma çıktı. Kaldırımda eşekleri gören vatandaşlardan bazıları üstüne binerek bir süre dolaştı. Vatandaşların ara sokaklara bıraktığı eşekler sonra gözden kayboldu.


Şaşkın bakışlarla eşekleri izleyen vatandaşlar, “Eşekleri görünce çok şaşırdık. Bu civardan birine ait olduğunu da düşünmüyoruz. Trafikte de epey sıkıntı oluşturdular. Bir an önce sahiplerini bulmak lazım. Eşekleri biz teslim alamayız” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:15
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