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Yerel Özel birlik kuruldu... Teröristlerin kabusu oldular!
Yerel

Özel birlik kuruldu... Teröristlerin kabusu oldular!

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan Meteler timi, teröristlerin kabusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 07:49:00 -
Özel birlik kuruldu... Teröristlerin kabusu oldular!

Meteler Jandarma Özel Harekat Taburu yurt içi operasyonlarda ön plana çıkıyor.

Kahraman askerler; Cudi'de, Kato'da, Gabar'da, Faraşin'de, Besta'da bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruyor.

İklim koşullarına göre özel kıyafetlerle sahada olan Meteler sürekli teyakkuzda. Operasyonlar öncesi yerli silahlarla sürekli eğitimler gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde arazide karşılaşılabilecek her ihtimale yönelik atışlar yapılıyor.

Kahramanlar, son terörist etkisiz hale gelinceye kadar görevlerinin başında olacaklarını her fırsatta dile getiriyor. Vatan uğruna birçok şehit veren tabur, şehitlerimizin aziz hatıralarını fotoğraflarıyla yaşatıyor.

TRT'nin haberine göre, En son Ocak ayı başında Gabar'da sığınakta sıkıştırdıkları 5 teröristi etkisiz hale getiren Meteler, Şırnak'ta teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

 

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