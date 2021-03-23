Koronavirüs önlemlerine yönelik uygulanan bazı kısıtlamalar devam ederken seyahat yasağının son durumu da merak edilmeye başlandı. Özel araçla seyahat yasağı var mı? Özel araçla şehirler arası seyahat yasağı hangi illerde var? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

Özel araçla şehirler arası seyahat hangi illerde serbest?

Hafta sonu özel araçla seyahat kısıtlaması İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile belli olmuştu. Koronavirüs önlemlerine yönelik uygulanan kısıtlamalar devam ederken, yapılan açıklamada "Seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir." ifadesi kullandı.

Buna göre, sokağa çıkma yasağı olan illerde seyahat kısıtlaması sürecek. Ayrıca vatandaşlar hafta içi sokağa çıkma yasağı olan saatlerde seyahat yasağı olup olmadığını da merak ediyorlardı. Konu hakkında açıklama yapıldı. Diğer yandan yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altının şehirlerarası seyahatleri izin ile gerçekleşecek.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kuralların, risk gruplarına göre belirlendiğine işaret edilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve bugünden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde yer alan istisna/muafiyetler (sonraki genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir."