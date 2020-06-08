(Özel) Annesiyle bozuk oyuncakları tamir etti, binlerce çocuğu sevindirdi

Bursalı bir genç; annesiyle birlikte dünyanın bir çok ülkesinden gönderilen bozuk oyuncakları tamir edip ihtiyaç sahibi çocukları sevindiriyor. Bugüne kadar 11 bin çocuk sevinç yaşarken, evin deposunda yüz binlerce oyuncak da tamir olmayı bekliyor. Bu işi ücretsiz ve gönüllü yaşan genç adamın tek isteği ise artan talepleri karşılamak için bir sponsor bulabilmek.

Bursa’da yaşayan Muammer Kavazoğlu, emlakçilik işi yaparken bir gün çöp konteynırlarının yanında 30 tane tane bozuk oyuncak gördü. Bu oyuncakları tamir edip çevresindeki çocuklara hediye etti. Çocukların gözlerindeki mutluluğu görünce bu işe gönül veren yardım sever adam şimdi dünyanın bir çok ülkesinden ve Türkiye’nin her yerinden kendisine gönderilen bozuk kullanılmayan oyuncakları tamir ederek ihtiyacı olan çocuklara hediye ediyor. 3 yıldır sürdürdüğü projede 11 bin oyuncağı annesi Şükriye Kavazoğlu’yla birlikte tamir ederek ihtiyacı olan çocuklara göndermeyi başardı. Projenin isminin duyulmasıyla birlikte dünyanın bir çok ülkesinden insanlar kullanmadıkları bozuk ve kullanılabilir oyuncakları Muammer Kavazoğlu’na gönderdi. Şu ân deposunda yüz binlerce tamir olmayı bekleyen oyuncak, ihtiyacı olan çocuklara ulaşmayı bekliyor. Bu işi gönüllü ve ücretsiz yapan yardımsever adamın tek isteği artan talepleri karşılamak için bir sponsor bulmak. Oyuncak gönderdiği bir çok çocuk ise kendilerini sevindiren yardımsever adam ve annesine teşekkür ediyor.

Bu projeye 3 yıl önce başladığını ifade eden Muammer Kavazoğlu, "Bir gün sokakta yürürken çöp konteynırının yanına bırakılmış oyuncaklar gördüm. Bu oyuncakları alıp evimde tamir ettim. Tamir ettiğim bu oyuncakları çevremdeki çocuklara hediye ettim. Bu çocukların gözlerindeki mutluluk beni çok mutlu etti. Bu işi devam ettirmeliyim diye karar verdim. Yaptığım iş duyulunca Türkiye’nin her yerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden bana kullanılmayan bozuk oyuncakları göndermeye başladılar bende bu oyuncakları tamir edip ihtiyacı olanlara göndermeye başladım. Bu işte bana annemde yardım ediyor. Oda pelüş oyuncakları dikip tamir ediyor. Bu zamana kadar 11 bin oyuncağı tamir edip çocuklara gönderdim. Depomda yüz binlerce oyuncak çocuklara ulaşmayı bekliyor. Tek sıkıntım sponsorum olmaması bir sponsor olursa işlerimiz daha hızlı yürüyecek. Ben bu işten hiç bir kazanç sağlamıyorum. Benim bütçem de çok iyi değil bir sponsor bulabilirsek işler daha hızlı yürüyecek daha çok çocuğu sevindireceğiz" dedi.