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Aktüel

(Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde oluşan trafik havadan görüntülendi

Korona virüse karşı mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul’da bazı vatandaşlar yollara düştü.

2020-04-27 10:17:21 -
(Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde oluşan trafik havadan görüntülendi

Korona virüse karşı mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul’da bazı vatandaşlar yollara düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu’dan Avrupa yakasına geçiş yönünde yoğun trafik oluştu. Korona virüs günlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ilk defa oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.


Korona virüsle mücadele kapsamında 31 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının ardından İstanbul’da haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu’dan Avrupa yakasına geçiş yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Korona virüs günlerinde ilk defa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bu kadar trafik oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde oluşan yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.

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