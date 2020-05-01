(Özel) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kartopu keyfi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bazı vatandaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kartopu oynayarak kutladı.

Korona virüs salgını sebebiyle bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için düzenlenmesi planlanan programlar iptal edilirken, Tatvan ilçesinde bir grup vatandaş ise kartopu oynayarak bu günü kutladı. Mayıs ayında olunmasına rağmen halen metrelerce karla kaplı olan Tatvan’daki Nemrut Dağı’nın zirvesine çıkan vatandaşlar, günü eğlenceye çevirdi. Yolun yamacındaki kar yığınları üzerinde hem kayan hem de kartopu oynayan vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Korona virüsten dolayı zor günlerin yaşandığı bu dönemde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kartopu oynayarak geçirmenin kendileri için iyi bir moral olduğunu ifade eden vatandaşlar, mayıs ayında bile Nemrut’ta halen kar olmasının bölgenin ayrı bir güzelliği olduğunu dile getirdi.