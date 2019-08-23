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Özden: "Türkiye’nin ikinci İstanbul’a ihtiyacı var"

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, Türkiye’nin ekonomide yaşadığı sıkıntıyı Adana’yı ikinci İstanbul’a dönüştürerek aşabileceğini söyledi.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:43
Özden: "Türkiye’nin ikinci İstanbul’a ihtiyacı var"

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, Türkiye’nin ekonomide yaşadığı sıkıntıyı Adana’yı ikinci İstanbul’a dönüştürerek aşabileceğini söyledi.


BloombergHT’nin Ana Haber Bülteni konuğu olan Girişimcilik Ekosistemi Derneği Başkanı Esra Özden, Türkiye gayri safi milli hasılasının yüzde 31,2’sini tek başına İstanbul’un sağladığını, böyle bir yoğunlaşmanın çevresel sorunların yanı sıra bölgesel farklılıkları ortadan kaldırmayan büyümeyi beraberinde getirdiğini söyledi.



50 milyar dolarla ifade edilen yatırımlar


Ekonomide yaşanan sıkıntıların Çukurova’yı da içerisine alan Doğu Akdeniz’e ilgiyle aşılabileceğini belirten Özden, hem kamuya hem özel sektöre bölgede yatırım çağrısı yaptı. Doğu Akdeniz havzasında nükleer santralden petrokimya tesislerine, turizm bölgelerinden lojistik köye, tarımdan balıkçılığa neredeyse her alanda dev yatırımlar gerçekleştirileceğini anlatan Özden, “Eğer Türkiye, İstanbul’un merkezde bulunduğu Marmara Bölgesi’nden ibaret bir ülke olsaydı, şu an kişi başına düşen geliri İtalya seviyesinde olurdu. İstanbul ve onun sinerjisinden etkilenen çevre şehirleri gibi büyümek isteyen Türkiye’nin ikinci İstanbul’a ihtiyacı var. Tüm ekonomi uzmanları coğrafi konumdan limanlara, gerçekleştirilen dev yatırımlardan verimli toprak avantajına, su kaynaklarından beşeri sermayesine kadar Türkiye’de en hızlı ‘İstanbul’ olacak adresi Çukurova’nın merkezi Adana olarak işaret ediyor. O zaman neden vakit kaybediyoruz” dedi.


Son dönemde Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilecek yatırımların 50 milyar dolarla ifade edildiğini vurgulayan Özden, “Bu kadar farklı sektörde bu kadar yüksek maliyetli yatırımlar konuşan dünyada başka bir bölge yok. O zaman ekonomi yönetimine düşen görev, yatırım altyapısındaki eksiklikleri hızla gidermek. Uluslararası havalimanı, hızlı tren, tarımsal sulama yatırımları bunlardan birkaçı” diye konuştu.



Havza bazlı ihtisas girişimcilik


Gazeteci Ali Çağatay’ın girişimcilikle ilgili sorularını da yanıtlayan GED Başkanı Esra Özden, Türkiye’nin katma değer üreten yenilikçi girişimcilere ihtiyaç duyduğunu, ancak bu girişimcilerin iş fikirlerini dünya markası yapacak sürdürülebilir bir ekosistemi hayata geçirebiliyor olmasının daha önemli olduğunu savundu. 3 yıl önce Adana merkezli olarak kurulan GED’in bu alanda Türkiye’nin özgün bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Özden, kamu, yerel yönetim, üniversite, özel sektör, finans kuruluşlarıyla Türkiye’de havza bazlı, spesifik alanlara yoğunlaşan girişimcilik modelinin hayata geçirilmesini istedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:43
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