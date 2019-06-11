Özdemir: "Tropikal ürünlerle ürün desenimizi genişletmeliyiz"

Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin’in,meyve, içecek ve baharat bitkileri üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer aldığını, ancakdünya pazarlarında giderek daha fazla talep gören meyve türlerinin esas alınarak üründeseninin genişletmesi ve değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de meyve, içecek ve baharat bitkileriüretim miktarının 2018 yılında 22.3 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğini, bu miktarınyaklaşık yüzde 12’lik bölümünü gerçekleştiren Mersin’in ise 2.6 milyon tonluk üretimhacmiyle ülke genelinde ilk sırada yer aldığını belirtti.

"Meyve üretimi ve ihracatında az sayıda ürüne bağımlıyız"

Ancak bu rakamın ürün bazında incelendiğinde kentin çok sınırlı sayıda ürüne bağlıkaldığını kaydeden Özdemir, "Mersin’in meyve üretiminin yüzde 46’sını sadece narenciye oluşturmaktadır. Bu oran muz, çilek ve üzüm ile birlikte yüzde 76 düzeyineyükselmektedir. Sınırlı sayıda ürüne bağlılık oranına ihracat açısından bakıldığındaise tek bir ürün grubu ön plandadır. Narenciye, Mersin’in 1.2 milyar dolarlık tarım-gıdaihracatının yüzde 30’unu, 1.7 milyar dolarlık toplam ihracatının ise yüzde 21’inioluşturmaktadır" dedi.

Bu bağlamda tarım ve gıda sektörü açısından izlenecek politikaların az sayıda ürünebağımlılığı azaltacak doğrultuda kurgulanması gerektiğinin altını çizen Özdemir,"Öncelikle, sahip olduğumuz coğrafyanın temel özelliklerini iyi analiz etmeliyiz. Sonrakiaşamada ise dünya pazarlarında giderek daha fazla talep gören meyve türlerini esasalarak ürün desenimizi genişletmeli ve değiştirmeliyiz. Böylece pazar çeşitliliğimizi deartırmayı hedeflemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"31 milyar dolarlık pazardan pay alamıyoruz"

Bu hedefe ulaşılması açısından özellikle tropikal ve sub-tropikal ürünlerin büyükönem arz ettiğini dile getiren Özdemir, "Muz, avokado, mango, kivi, ananas, papayagibi ürünler dünya pazarlarında her geçen gün çok daha fazla talep görüyor. Saydığımbu ürünler için dünya genelinde 31 milyar dolarlık bir pazar söz konusu. Yani ülkemizintoplam tarım-gıda ihracatının yaklaşık iki katı. Bu pazardan aldığımız pay ise on binde1.5 bile değil. Yani, yok denecek kadar az. Ayrıca bu ürünlerden elde edilen tonbaşına ihracat geliri ülkemizin ihraç ettiği bir çok meyve türüne göre çok daha fazla.Örneğin bu rakam avokado için 2 bin 300, kivi için bin 800, mango için bin 300 vepapaya için 860 dolar düzeyinde" diye konuştu.

"Avrupa pazarının en önemli tedarikçisi olabiliriz"

Tropikal ve sub-tropikal ürünlerde Türkiye’nin en önemli avantajlarından birinin decoğrafi konumu olduğuna dikkat çeken Özdemir, şöyle devam etti:

"Çünkü bahsetmişolduğum ürünlerin toplam üretiminin yüzde 50’si Asya, yüzde 26’sı Amerika ve yüzde23’ü ise Afrika kıtasında gerçekleşiyor. Bu ülkelerin en önemli ihraç pazarı ise AvrupaBirliği ülkeleri. Toplam talebin ortalama yüzde 40’lık bölümü bu ülkelerden oluşuyor.Dolayısıyla, ülkemizin Avrupa’ya çok yakın olması nedeniyle bu pazarın en önemlitedarikçisi olabiliriz. Her alanda olduğu gibi tarım ve gıda sektöründe de dünyagenelinde tüketici tercihleri ve tüketim alışkanlıkları hızlı bir şekilde değişiyor. Budeğişimi iyi analiz etmemiz, hem kent olarak hem de ülke olarak geleceğe dönükpolitikalarımızı bugünden şekillendirmemiz gerektiği kanısındayım. Bu bağlamdatropikal ve sub-tropikal meyveler için çalışmalara şimdiden başlamalı ve üretimdentüketime kadar olan zincirin her bir halkasını en doğru şekilde oluşturmalıyız."

Özdemir, muz, avokado, mango, kivi, ananas, papaya gibi ürünlerin yetiştiriciliğinin,doğru planlanarak desteklenmesi halinde, hem üreticilere hem de yeni pazarkapılarının açılması yoluyla ihracat potansiyeline önemli yarar sağlayacağınısözlerine ekledi.