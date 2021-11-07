Özdemir Bayraktar bursu nasıl alınacak? Özdemir Bayraktar burs başvurusu nasıl yapılacak?
T3 Vakfı Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Özdemir Bayraktar Burs Programı olmak üzere 3 farklı program ile ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs imkanı sunacak. İHA ve SİHA gibi Türkiye’nin gururu olan milli silahların öncüsü, fikir babası Özdemir Bayraktar burs başvuru tarihleri de merak edilmeye başlandı. Peki Özdemir Bayraktar bursu nasıl alınacak? Özdemir Bayraktar burs başvurusu nasıl yapılacak? Özdemir Bayraktar bursu ne kadar? Özdemir Bayraktar bursu kime verilecek?
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) merhum Özdemir Bayraktar adına ihtiyaç sahibi öğrencilere burs imkanı sunuyor. Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özdemir Bayraktar'ın adı ve idealleri #MilliTeknolojiHamlesi'nin genç gönüllülerinin projelerinde yaşayacak. Toplam 2 bin öğrenci kardeşimizi Milli Teknoloji Burs Programı ile destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Özdemir Bayraktar burs başvuru tarihi
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yapılacak "Özdemir Bayraktar Burs Programı" ile 81 ilde okuyan ihtiyaç sahibi üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerine 10 ay boyunca aylık 750 lira burs desteği sağlanacak. Paylaşımda, burs programına son başvuru tarihinin 30 Kasım olduğu belirtildi. Başvuru sayfası için tıklayın