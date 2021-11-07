T3 Vakfı Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Özdemir Bayraktar Burs Programı olmak üzere 3 farklı program ile ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs imkanı sunacak. İHA ve SİHA gibi Türkiye’nin gururu olan milli silahların öncüsü, fikir babası Özdemir Bayraktar burs başvuru tarihleri de merak edilmeye başlandı. Peki Özdemir Bayraktar bursu nasıl alınacak? Özdemir Bayraktar burs başvurusu nasıl yapılacak? Özdemir Bayraktar bursu ne kadar? Özdemir Bayraktar bursu kime verilecek?