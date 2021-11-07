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Eğitim Özdemir Bayraktar burs başvurusu ne zaman?
Eğitim

Özdemir Bayraktar burs başvurusu ne zaman?

Özdemir Bayraktar burs şartları nelerdir? Kısa bir süre önce vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar adına 2 bin öğrenciye burs verilecek. Özdemir Bayraktar bursuna başvuru yapmak isteyenler ise ne zaman nereden başvuru yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, Özdemir Bayraktar bursu ne zaman verilecek? Özdemir Bayraktar burs başvuru şartları

Yeniakit Publisher
2021-11-07 15:14:00 -
Özdemir Bayraktar burs başvurusu ne zaman?

Kısa bir süre önce yaşamını yitiren Özdemir Bayraktar adına 2 bin öğrenciye burs desteği verilecek. Öğrenciler ise ne zaman nasıl burs için başvuru yapabileceklerini araştırmaya başladı.

Özdemir Bayraktar burs başvurusu ne zaman?

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından, "Özdemir Bayraktar'ın adı ve idealleri #MilliTeknolojiHamlesi'nin genç gönüllülerinin projelerinde yaşayacak. Toplam 2 bin öğrenci kardeşimizi Milli Teknoloji Burs Programı ile destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özdemir Bayraktar bursu için ortaokul, lise ve üniversitelerde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler başvuru yapabilir. 10 ay boyunca öğrencilere aylık 750 lira verilecek. Burs başvuru işlemleri ise 30 Kasım'da sona erecek.

Özdemir Bayraktar burs başvurusu için tıklayınız

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