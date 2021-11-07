Kısa bir süre önce yaşamını yitiren Özdemir Bayraktar adına 2 bin öğrenciye burs desteği verilecek. Öğrenciler ise ne zaman nasıl burs için başvuru yapabileceklerini araştırmaya başladı.

Özdemir Bayraktar burs başvurusu ne zaman?

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından, "Özdemir Bayraktar'ın adı ve idealleri #MilliTeknolojiHamlesi'nin genç gönüllülerinin projelerinde yaşayacak. Toplam 2 bin öğrenci kardeşimizi Milli Teknoloji Burs Programı ile destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özdemir Bayraktar bursu için ortaokul, lise ve üniversitelerde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler başvuru yapabilir. 10 ay boyunca öğrencilere aylık 750 lira verilecek. Burs başvuru işlemleri ise 30 Kasım'da sona erecek.

Özdemir Bayraktar burs başvurusu için tıklayınız…