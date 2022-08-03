Özdağ’dan, 28 Şubatçı Serdaroğlu’na ziyaret!

Zafer Partisi Genel Merkezi’nde yarım saat süren görüşmenin ardından Serdaroğlu ve Özdağ açıklama yaptı. Özdağ ile gönül birliği içinde olduklarını söyleyen Serdaroğlu, Türk milletinin bugüne kadar yaşadığı her sıkıntıda yanında durduklarını belirtti. Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu ağır krizden çıkmanın muhtemel yollarını gündeme aldıklarını belirten Özdağ da milletin çaresiz olmadığını, ülkenin geleceğinin umut vadettiğini dile getirdi. Türk milletinin mevcut risk ve tehditleri aşacak yetenek ve güce sahip olduğunu bildiren Özdağ, Türkiye’nin demokrasi içinde çözümler üreteceğini ve bu çözümlere muhakkak katkı sağlayacaklarını kaydetti.