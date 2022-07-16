Özdağ ve türevlerine seslendi: 'O istediğiniz iç savaş çıkmayacak!'



Ersoy Dede Star'daki köşe yazısında, sığınmacılar ve yabancı düşmanlığı üzerinden körüklenen iç savaş çığırtkanlığına ve çığırtkanlığı yapan kan emici çevrelere seslendi: 'O istediğiniz iç savaş çıkmayacak!' İşte o yazı:

Yabancı düşmanlığı geldi geldi en sonunda Çerkeslere kadar dayandı. Kendisi de bir Kafkasya göçmeni olan Ümit Özdağ acaba, tahrik ettiği kontrolsüz kalabalıkların, tepkisini Çerkeslere kadar yöneltmesinden memnun mudur, bilmiyorum. Fakat gidişatın çok da hayırlı olmadığını kayıtlara geçmemiz gerek. Ümit Özdağ, seçime girme yeterliliği bile olmayan partisine üç beş oy daha fazla kazandırmak adına milletin içine nefret körüklemeye ve iç savaş kışkırtıcılığı yapmaya devam ediyor. Hem iç savaşı kışkırtıyor hem de bundan büyük kaygı duyduğunu söylüyor. İlk bakışta tenakuz gibi görünen bu tavır aslında kendi içinde öyle tutarlı ki...

Evet, iç savaş söyleminin en fazla dillendiren kişi Ümit Özdağ. "...%90 demiyorum, %100 bir iç savaş çıkacak..." diyerek kesin bir tavır ortaya koyuyor. Fakat söylemleriyle de adeta iç savaşa kapı aralıyor... Bu durum aslında birilerinin ülkede iç savaş çıkarmak için memur edildiğinin de en açık göstergesi... Üstelik de benzer yollarla karıştırılan ülkelerde uygulanan modellerin bir benzeriyle yapılıyor bu. Takip edin Ümit Özdağ'ı dikkatle anlayacaksınız. Son açıklamasına bakın, ne diyor? "...6 milyon Suriyeli, 1 milyon 750 bin Afgan, 2 milyon zenci ülkeye dolmuş. Maliyet 100 milyar dolar..." Zenci mi?... Afgan tamam... Pakistanlı evet... Suriyeli, yani... Tüm bunlar bildiğimiz ezberler... Peki, ama "ZENCİ" nereden çıktı? Ben arz edeyim. Bizim gibi ülkelere iç savaş ihraç eden emperyalistlerin kataloglarından. Oradaki hazır söylemleri alıp, rakamları ve ülkeleri değiştirip dolaşıma soktuğunuzda, böyle arızalar çıkabiliyor. Zenci... İnanılır gibi değil...

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Bu topraklarda bunu çok denediler. Önce problem çıkarttılar. Sonra bu problem etrafında memleketi karpuz gibi ikiye böldüler. Sonra da "hadi yiyin birbirinizi" dediler. Ne oldu biliyor musunuz?... Yemedik... Hiçbir zaman bu numaraları yemedik... Azınlıklar sorunu çıkarıp ayrıştırdılar. Mezhepsel sorun çıkarıp ayrıştırdılar. Etnik sorun çıkarıp ayrıştırdılar. Seküler-Muhafazakâr sorunu çıkarıp ayrıştırdılar. Olmadı, olmuyor... Olmayacak da... Şimdi de Batı'nın en popüler meselesi olan "Göçmen" sorununu kaşıyorlar. Bu aynı ithal bir mesele. Tutmadı, tutmayacak...

Allah yaşatmasın. Biz iç savaş yaşamamış bir milletiz. Her memleket yaşadı, biz yaşamadık çok şükür. Bütün dünyada kardeş kardeşi vurdu. Komşular birbirini kesti. Bizde olmadı... Evet, çok sayıda isyana tanık oldu bu topraklar. Bazı isyanlar, çok kanlı bastırıldı, bu doğru. Ama bu iki sivil grup arasında değildi. Kavganın bir diğer tarafında devlet otoritesi vardı hep... Hep istediler. Çok istediler... Kışkırttılar... Sinir uçlarımıza dokundular. Ama yapmadık... Ümit Özdağ... Yapmayacağız da. Ne kadar kışkırtırsanız kışkırtın, sonuç öyle olmayacak... "...%90 demiyorum, %100 iç savaş çıkmayacak."