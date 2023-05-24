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Medya

Özdağ bunu şart koşuyor! Bakalım ne olacak

Yeniakit Publisher
2023-05-24 15:09:00 -
Özdağ bunu şart koşuyor! Bakalım ne olacak

HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, ikinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinde sığınmacı konusunun kilit faktör olacağını belirtti.

HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, ikinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinde sığınmacı konusunun kilit faktör olacağını belirtti. 

Aydemir, Mlilet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında ikinci tur görüşmeleri sürerken, "Anlaşıldığı kadarıyla Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki görüşmelerde sığınmacıların ülkelerine gönderilmesine ilişkin takvimle ilgili bir görüş ayrılığı var. Kılıçdaroğlu, ittifak ortaklarıyla vardıkları uzlaşma gereğince sığınmacıların iki yıl içinde ülkelerine gönderileceğini açıklamıştı. Özdağ ise bir yıl şartı koyuyor" dedi. 

Aydemir, ikinci tur seçimleriyle ilgili olarak şu yorumu yaptı:

"İkinci tur seçim propagandasının ana teması, terörle mücadelenin yanı sıra sığınmacılar üzerinden ülkenin bekasının korunması olacak. Bu konuda seçmeni inandırıp ikna edebilen ipi göğüslemeye yakın duruyor.
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