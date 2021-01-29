Özcan Özel kimdir? Kaç yaşında? Özcan Özel nerenin milletvekili?

CHP Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel yaptıkları açıklama ile partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. İstifa eden Milletvekillerinin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye dahil olacağı konuşuluyor. Peki, Özcan Özel kimdir?

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mektup yazarak parti politikalarıyla ilgili rahatsızlıklarını dile getirmişti.

Kılıçdaroğlu da mektupla ilgili "Genel Başkana mektup yazılmaz, randevu alınır, gelinir konuşulur" ifadelerini kullanmıştı.

Ardından iki milletvekili, Yalova Milletvekili Özcan Özel'in de katılımıyla, salı günkü grup toplantısının ardından, Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.

Çarşamba günü de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile görüşen 3 isim, bugün düzenledikleri basın toplantısında istifa ettiklerini açıkladı.

Milletvekilleri kılıçdaroşlu ile yaptıkları görüşmede gündeme getirdikleri rahatsızlıklarını ve önerilerini şöyle sıraladı:

-Devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkılması, parti içerisinde Atatürk'le sorunu olanların görevden alınmasını,

-Muharrem İnce ile görüşüp yeniden ikna edilmesi, büyük CHP için partide birliğin sağlanması,

-İttifak görüşmelerinin seçim dönemine bırakılmasını, birinci parti olmak için çaba harcanması,

HDP ile CHP arasına net bir mesafa koyulması, terörün her türlü kınanması ve parti içi demokrasinin işletilmesini.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 3 CHP'li vekilin istifa açıklamasının ardından kameraların karşısına geçerek, ''Partinin çizgisinde bugüne kadar hiçbir değişim yaşanmamıştır. CHP içinde eleştiler özgürce dile getirilebilir'' dedi.

Özel, ''CHP yürüdüğü yoldan dönmedi, dönmeyecektir'' diyerek sözlerine son verdi.

İstifalar sonrası CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü.

Özcan Özel kimdir?

Özcan Özel, 13 Ocak 1959'da Karamürsel'de doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Şemsiye'dir. Özcan Özel, Matematik Öğretmeni. Bursa Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nden 1979 yılında mezun oldu. Özcan Özel, yüksek Öğrenimini tamamladıktan sonra çeşitli okullarda Matematik Öğretmeni olarak görev yaptı. Daha sonra memuriyetten istifa ederek özel bir dershanenin kurucu temsilciğini ve müdürlüğünü yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yalova İlçe Yöneticiliği, İl Sekreterliği ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Özcan Özel nerenin milletvekili?

Özcan Özel , 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Yalova İli'nden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili seçildi. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi. Özel, evli ve iki çocuk babasıdır.