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Özbekistan'ın en iyisi Bezerra

Bir dönem Türk takımlarında da forma giyen Tiago Bezerra, Özbekistan'da yılın en iyi futbolcusu seçildi

15 Aralık 2018 Cumartesi 16:44
Özbekistan'ın en iyisi Bezerra

TAŞKENT (AA) - Kariyerinde bir dönem Türk takımlarında da forma giyen Brezilyalı futbolcu Tiago Bezerra, Özbekistan'da yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

2018 yılının en iyilerini belirleyen Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi, Gürcü teknik adam Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor'da kariyerini sürdüren 31 yaşındaki Bezerra'yı Süper Lig'in en iyi futbolcusu seçti.

Pakhtakor'da 17 kez rakip fileleri sarsan ve Özbekistan Süper Ligi'nin en çok gol atan futbolcu olan Brezilyalı futbolcu, daha önce Adanaspor, Adana Demirspor, Altay ve Karşıyaka formalarını giymişti.

Özbekistan Süper Ligi'nde şampiyonluğu kazanan Lokomotiv Kulübü Teknik Direktörü Andrey Federev de yılın en iyi teknik direktörü seçildi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 16:44
  1. Özbekistan
  2. Tiago Bezerra
  3. yılın futbolcusu ödülü

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