Özbekistan'ın dış ticaret hacmi ilk 5 ayda 12,9 milyar dolar oldu

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın dış ticaret hacmi ocak-mayıs döneminde 12 milyar 984,7 milyon dolar oldu.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk beş ayında dünyanın 150’den fazla ülkesiyle ticaret yapan Özbekistan'ın dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 azalarak 12 milyar 985 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre, ocak-mayıs döneminde ülkenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 azalarak 5 milyar 143,4 milyon dolar, ithalatı da yüzde 16,1 azalarak 7 milyar 841,3 milyon dolar oldu.

Bu dönemde ülkenin dış ticaret açığı ise 2 milyar 697,9 milyon dolar olarak hesaplandı.

Özbekistan'ın bu dönemde en fazla dış ticaret yaptığı ülkeler arasında 2 milyar 325,1 milyon dolarla Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Rusya (2 milyar 199,6 milyon dolar), Kazakistan (1 milyar 91,1 milyon dolar), Güney Kore (943,5 milyon dolar) ve Türkiye (709 milyon dolar) izledi.

Aynı dönem ülkenin ihracatında altın, hizmetler sektörü, sanayi ve tekstil ürünleri, enerji ve petrol ürünleri, meyve, gıda ve kimyasal ürünler ithalatında ise makine, teçhizat, kimyasal, metal ve gıda ürünleri ilk sıralarda yer aldı.

Geçen yıl Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 2018'e göre yüzde 26,2 artarak 42,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, ülkenin ihracatı yüzde 15 artışla 17,9 milyar dolar, ithalatı yüzde 25 artışla 24,3 milyar dolar olmuştu.

Bu dönemde ülkenin dış ticaret açığı ise 6,4 milyar dolar seviyesine ulaşmıştı.