Özbekistan’da devlete ait 600’den fazla işletme özelleştirilecek

TAŞKENT (AA) – Özbekistan’da devlete ait 600’den fazla işletme ve bina özelleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle, devlete ait 600’den fazla işletme ve bina özelleştirilecek veya hisselerinin bir kısmı satılacak.

Buna göre, metalürji, petrol-gaz, elektrik, kimya, jeoloji, gıda, eczacılık, makine sanayi ve taşımacılık sektörlerinde faaliyet yapan, aralarında Nevai Dağ-Maden Fabrikası, Özbekneftgaz, Özbek Hava Yolları, Özbek Demir Yolları, Özbek Oto Sanayi gibi işletmelerin de aralarında bulunduğu devlete ait 32 büyük işletmenin hisselerinin bir kısmı satışa çıkarılacak.

Kararnameye göre, ayrıca devlete ait orta ve küçük çaplı 479 işletme ve 15 binanın hisselerinin tamamı, 62 işletmenin ise hisselerinin bir kısmı satışa çıkarılacak. 39 devlet işletmesine ise verimliliğinin arttırılması amacıyla dışarıdan yönetici atanacak.

Kararnameye göre, Bakanlar Kurulu bir ay içerisinde “2020-2025 yıllarında devlete ait işletme ve binaları reform etme stratejisini" hazırlayacak.



