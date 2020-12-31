Özbekistan’da Çin'de üretilen aşı adayının 3. aşama klinik denemeleri sürüyor
TAŞKENT (AA) - Özbekistan’da, Çin’in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketince geliştirilen aşı adayının 3. aşama klinik denemelerinin devam ettiği bildirildi.
Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, klinik denemelere 18 yaş üstü 830 kişinin katıldığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 5 bin kişide bu ilaç şirketince geliştirilen aşı adayının 3. aşama klinik denemelerinin yapılacağını açıklamıştı.
Özbekistan’da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 75 artarak 77 bin 60’a, virüsten iyileşenlerin sayısı 154 artarak 74 bin 943’e çıktı.
Hastanelerde virüs saptanan 1503 kişinin tedavisi sürerken, şimdiye kadar 614 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.