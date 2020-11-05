Özbekistan'a Türkiye'nin desteğiyle kuluçka merkezi kurulacak

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Özbekistan'a, kuluçka merkezi (girişimciye girişimini geliştirmek için maddi ve manevi destek sağlayan iş geliştirme merkezi) kurulacak.

Ofisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Teknopark ve Osiyo Evro Agro MCHJ'nin de taraf olduğu Özbekistan'ın ilk kuluçka merkezinin, başkent Taşkent'te kurulmasına ilişkin protokol imzalandı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen imza törenine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan ve Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakan Yardımcısı Aybek Narınbayev katıldı.

İstanbul Teknopark modeli referans alınarak kurulan Osiyo Evro Agro MCHJ şirketi, Özbekistan'ın ilk kuluçka merkezinin kurucu şirketi olma özelliğini taşıyor.

Merkez sayesinde kurulacak start-uplar ile Türkiye, Özbekistan'ın bölgede hedeflediği teknoloji hamlesine, idari ve teknolojik altyapı konularında destek sağlayacak.

Taşkent'te kurulacak kuluçka merkeziyle öncelikli olarak yetenekli gençlerin ve kritik insan kaynağının keşfedilmesi ve etkin bir şekilde yönetilmesinin yanında Türk şirketlerinin Özbekistan'da faaliyet göstermeleri de planlanıyor.

Kuluçka merkezinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, son teknolojiye uyumlu olarak geliştirdiği araçları Özbekistan'a aktarmayı amaçlıyor.

Ofis bu kapsamda, kuluçka merkezinde, kariyer planlama ve yetenek yönetimini amaçlayan eğitim, seminer ve faaliyetler düzenleyecek.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki iş birliğinin her alanda gelişmesine verilen önemin bir parçası olan kuluçka merkeziyle, ikili ilişkilerin gençlik ve teknoloji alanında da sürdürülmesi planlanıyor.

Kuluçka merkezinin, bu yenilikçi iş birliğiyle iki ülkenin sahip olduğu medeniyet mirasını, teknoloji boyutuna taşımak isteyenlerin aradığı imkanı sağlayan adres olması hedefleniyor.