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Aktüel Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Yüksek Kurul Başkanlığına Murat Kamalov seçildi
Aktüel

Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Yüksek Kurul Başkanlığına Murat Kamalov seçildi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 13:41:08 -
Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Yüksek Kurul Başkanlığına Murat Kamalov seçildi

TAŞKENT (AA) - Özbekistan’a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Kurulu Başkanlığına Murat Kamalov seçildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in de katıldığı Karakalpakistan Cumhuriyeti Yüksek Kurulu toplantısında, kurul üyeleri arasında yapılan gizli oylamayla Murat Kamalov, Yüksek Kurul Başkanı olarak seçildi.

Özbekistan’a bağlı özerk cumhuriyet statüsünde olan Karakalpakistan'ın anayasasına göre, Yüksek Kurul Başkanı, cumhuriyetin en üst yöneticisi sayılıyor ve Özbekistan cumhurbaşkanının onayıyla Yüksek Kurul üyelerince gizli oylama yoluyla 5 yıllığına seçiliyor.

Daha önce Karakalpakistan'da çeşitli görevlerde bulunan 65 yaşındaki Kamalov, son olarak Cumhurbaşkanlığına bağlı Aral Gölü Havzası Uluslararası İnovasyon Merkezi Müdürü olarak görev yapmıştı.

Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Kurulu Başkanı Musa Erniyazov, temmuzda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetmişti.

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