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Aktüel Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresi: Peygamber'in onuru Müslümanlar için en yüksek değer
Aktüel

Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresi: Peygamber'in onuru Müslümanlar için en yüksek değer

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:18:59 -
Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresi: Peygamber'in onuru Müslümanlar için en yüksek değer

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresi, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin yayımlamasını kınadı.

Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin yayımlaması ve akabindeki gelişmelerin farklı tartışma, ihtilaf ve anlaşmazlıklara yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Müslümanları kışkırtan, fitne çıkaran ve dini değerlerine hakaret eden her türlü davranışı şiddetle kınıyor ve Peygamber'in onurunun Müslümanlar için en yüksek değer olduğunu vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu tür hareketlerin, insanlar arasındaki barışı bozmaya yönelik bir fitne, dini inançlara hakaret ve ayaklar altına alma, dinler arası nifak çıkarma olarak değerlendirildiğinin kaydedildiği açıklamada, birilerinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmekle, Müslümanlara veya İslam'a saldırmakla İslam dinine ve Müslümanlara zarar veremeyeceğinin altı çizildi.

Açıklamada, bu gibi davranışların farklı din mensuplarının bir ülkede barış, huzur ve karşılıklı hoşgörü içinde yaşamasını istemeyen kötü niyetli güçler tarafından yapıldığına işaret edilerek, Müslümanların hisleriyle değil akıllarıyla hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, "Din düşmanlarının fitnelerine zemin hazırlayıp durumu daha da kötüleştirmeyelim. Tüm bunlar bir fitnedir ve düşmanlar tarafından planlı olarak yapılmaktadır. Bu durumda düşünerek hareket etmek lazım." ifadesine yer verildi.

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