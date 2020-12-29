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Aktüel Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 2020'yi değerlendirdi
Aktüel

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 2020'yi değerlendirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:37:51 -
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 2020'yi değerlendirdi

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, başlattıkları reformlara hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, "Ne kadar zor ve karmaşık olursa olsun, demokratik reformlardan asla geri adım atmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 2020'yi değerlendirmek ve 2021 perspektiflerini açıklamak üzere Parlamentoya hitap etti.

Mirziyoyev, dış politikada Orta Asya ülkeleriyle iyi komşuluk, ortaklık ve stratejik iş birliğinin geliştirilmesine önem vereceklerini ifade ederek, bu çerçevede gelecek sene Taşkent'te Orta Asya ve Güney Asya ülkeleri arasındaki iş birliğini öngören üst düzey bir toplantının düzenleneceğini söyledi.

Mirziyoyev, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkesinin esas ortaklarıyla çok yönlü iş birliğini daha da geliştireceklerini, bu ülkelerle yeni ve verimli çalışma yöntemini uygulayacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı, komşu Afganistan'da barışın sağlanmasına yönelik desteklerini sürdüreceklerine dikkati çekerek, "Orta Asya'yı Hint Okyanusu'yla bağlayan Trans-Afgan ulaşım koridorunun oluşturulmasına yönelik ilk yapıcı adımları attık. Bu projenin hayata geçirilmesi tüm bölgede istikrar ve ekonomik kalkınmayı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- Cumhurbaşkanlığı seçimi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2021'de yapılacağını anımsatan Mirziyoyev, seçimin uluslararası demokratik normlara uygun olarak yapılmasına ve son seçimlerde uluslararası gözlemcilerin yaptığı tavsiyelerin ulusal seçim mevzuatlarına uygulamasına yönelik çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

2021'de yapılacak çok şey olduğunu ve bunların hayata geçirilmesinin hiç de kolay olmayacağını dile getiren Mirziyoyev, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüze çıkan tüm engelleri aşmak için başlattığımız reformlara hız kesmeden devam edeceğiz. Her türlü sınav ve sorunlara hazırlıklı olmamız gerekir. Ne kadar zor ve karmaşık olursa olsun, demokratik reformlar yolundan asla geri adım atmayacağız. Sadece ileri gideceğiz ve bunu başaracağız. Çünkü bugünkü insanımız dünün insanı değil. Bugünün Özbekistan'ı da dünkü ile aynı değildir."

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