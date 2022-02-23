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Aktüel Özbekistan Ankara Büyükelçisi Agzamhodjaev’nden YÖK Başkanına ziyaret
Aktüel

Özbekistan Ankara Büyükelçisi Agzamhodjaev’nden YÖK Başkanına ziyaret

Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamhodjaev, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 16:23:00 -
Özbekistan Ankara Büyükelçisi Agzamhodjaev’nden YÖK Başkanına ziyaret

YENİ AKİT  ANKARA

YÖK'te gerçekleştirilen görüşmede YÖK Başkanı Erol Özvar, beraberindeki YÖK heyeti ile 23-29 Ocak 2022 tarihleri arasında Özbekistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretteki misafirperverliklerinden dolayı Büyükelçi Agzamhodjaev’e teşekkür etti. Özbekistan ziyaretinde yükseköğretim alanında atılması planlanan ortak adımların detaylarını üst düzey yetkililer ile görüştüklerini hatırlatan Başkan Özvar, iki kardeş ülke arasındaki akademik iş birlikleri konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulundukları çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti. Büyükelçi Agzamhodjaev de Başkan Özvar'ı Özbekistan'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yaptıkları görüşmelerin iki dost ve kardeş ülke arasındaki yükseköğretim alanında ilişkileri güçlendirmede çok önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Ziyarette, Türkiye ile Özbekistan arasındaki iş birliklerinin mevcut durumu gözden geçirilerek, yeni iş birliklerine yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı. Yükseköğretim alanında atılacak yeni ve önemli girişimlerle, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da köklü hale gelmesinin amaçlandığı karşılıklı olarak ifade edildi.

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