Özbekistan, 2030 Asya Oyunları ev sahipliği için başvuru yaptı Özbekistan, 2030 yılında düzenlenecek Asya Oyunları'nın ev sahipliği için adaylık başvurusu yaptı.

Özbekistan, 2030 yılında düzenlenecek Asya Oyunları'nın ev sahipliği için adaylık başvurusu yaptı. Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 2030'da düzenlenecek 21. Asya Oyunları'nın ev sahipliğine yönelik adaylık başvurusunda bulunuldu. Asya Olimpiyat Konseyi (OCA) Başkanı Şeyh Ahmed Al-Fahad Al-Sabah'ın, beraberindeki heyetle temaslarda bulunmak üzere geldiği Taşkent'te, Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Umid Ahmadcanov ile toplantı yapıp, taraflar arasındaki iş birliği konularını ele aldığı aktarıldı. Toplantıda, Özbekistan'ın 2030 yılında düzenlenecek Asya Oyunları'nın ev sahipliğine yönelik başvurusunun da ele alındığı ifade edildi. Açıklamaya göre, OCA heyeti iki gün süresince Özbekistan'ın Asya Oyunları'na ev sahipliği yapma imkanlarını yerinde inceleyecek. Ülkedeki spor tesislerinde inceleme yapacak heyet, Özbek makamlarının oyunları gerçekleştirmeyi planladığı Taşkent ve Semerkant şehirlerini gözden geçirecek. 2030 Asya Oyunları ev sahipliği için Özbekistan'ın yanı sıra, Katar, Hindistan ve Filipinler de aday oldu. Geçen yıl Endonezya'da düzenlenen Asya Oyunları, 2022'de Çin'de, 2026'da ise Japonya'da gerçekleştirilecek.

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