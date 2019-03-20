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Özbek’e anlamlı hediye

Büyük Birlik Partisi (BBP) Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:16
Özbek’e anlamlı hediye

Büyük Birlik Partisi (BBP) Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Özbek, BBP Nilüfer İlçe Başkanı Mustafa aydın, meclis üyesi adayları Murat Çalışkan, Nusret Özer, Vahdettin Yağcı ile beraber Arabayatağı Bursa Posof’ular Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Ayhan Yener, Özbek’e başarılar dileyip Türk Bayrağı hediye etti.


Yıldırım’da değişim şart sloganıyla seçim çalışmalarına devam eden Eczacı Ayhan Özbek, “Aklımızla, liyâkatimizle, gönlümüzle biz bu yola çıktık. Bu sene Yıldırım’ın değişime dönüşümüne herkes şahit olacak” dedi.


Dernek ziyaretinden sonra çalışmalarını Yavuz Selim Mahallesi’nde sürdüren Özbek, gördüğü samimi ilgiden memnun odluğunu söyledi. Özbek, “Biz Yıldırım’ın her yerindeyiz halkımızla beraberiz. Biz salonlarda halkımıza tepeden bakarak devâsâ paralar harcayarak boş vaatlerle halkımızı meşgul etmiyoruz. İlçemizde yapacağımız nefes ormanları içinde hobi bahçelerine yer vereceğiz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın gezmek ve görmek istedikleri nefes ormanları Yıldırım ilçemizin cazibe merkezi olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:16
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