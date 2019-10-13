Özbek koduyla av peşindeler

Buğra Kardan

Vatandaşların paralarına göz diken dolandırıcılar şimdi de telefonlara sarılıyor. Özbekistan’ın telefon kodu +99’dan arama yaparak ya da SMS gönderen ve kendilerini bankacı olarak lanse eden soyguncular, kredi kartı kullanıcılarını ağlarına düşürmeye çalışıyor.

Sahtekârlara tepki yağıyor

Son olarak bir vatandaşı arayıp “Yasa dışı bahis siteleri tarafından dolandırılma tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Kredi kartı numaranızı ve şifrenizi bizimle paylaşın ki size yardımcı olalım” diyerek banka hesabını boşaltmaya yeltenen şahıslara öfke büyük.

Bu şahıslarla ilgili pek çok şikâyet alan tüketici derneklerinin yöneticileri, +99’lu aramalara karşı temkinli olunması gerektiğini belirtiyor. Tedbirin elden bırakılmamasını tembihleyen aynı yöneticiler, “Kimlik, müşteri ve kredi kartı numaraları ile şifreler saklı tutulmalı, hiçbir kurum ya da şahısla paylaşılmamalı” ikazı yapıyor.

Dikkatli olmak gerekiyor

Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar ise Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, Türkiye’de telefon, internet, sosyal medya dolandırıcılığının giderek arttığına işaret etti. Dolandırıcılık olaylarının mağduriyetlere neden olduğunu vurgulayan Çakar, “Şuradan, buradan arıyorlar. Kendilerini emniyet ya da yargı görevlisi olarak tanıtıyorlar. Halkı korkutarak, sindirerek soymaya girişiminde bulunan bu vurgunculara karşı çok ama çok dikkatli olmak gerekiyor” dedi.

Oyuna gelmeyin

Vatandaşlara “Şu sıralar +99’lu veya +359’lu hatlardan arama yaparak, kendine bankacı süsü vererek kredi kartı kullanıcılarını aldatma yarışına giren istismarcıların sayısı arttı. Bunların telefonlarına çıkmayın. Aramalarını yanıtlamayın” diye seslenen Çakar, şöyle devam etti: “Ahizeyi kaldıranlar oyuna, hileye gelebilir. Dolandırıcılar tarafından ikna edilebilir. Birdenbire korkuya kapılıp kart numaraları ile şifrelerini paylaşabilir ve paralarından olabilir. Malum Türkiye’de dolandırıcılıkla ilgili haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. O sebeple her arayana, mail atana, ileti gönderene kanılmamalı. Kimlik ve kredi kartı numaralarını, şifrelerini talep edenlere güvenilmemeli. Bunların yalancı, hileci olduğu akıllardan çıkarılmamalı.”

Ciddi önlemler alınmalı

Çakar, dolandırıcılara karşı emniyet ve yargının tetikte olması gerektiğinin altını çizerek, “Bu kurumlarca ciddi önlemler alınmalı. Belli periyotlarla tüketicilere uyarılar yapılmalı. Vaktinde ve yerinde müdahalelerde bulunulmalı. Suçlular ağır müeyyidelerle karşılaşmalı. Ayrıca dünyanın diğer ülkeleriyle temasa geçilmeli. Telekom şirketleri ve emniyet teşkilatları da el ele vermeli” ifadelerini kullandı.