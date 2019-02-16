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Ozanlardan Mehmet Özhaseki'ye tam destek

Avrasya Aşıklar Derneği öncülüğündeki Kültür Sanat Dernekleri, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye destek verecek.

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:15

Avrasya Aşıklar Derneği öncülüğünde Kültür Sanat Dernekleri Cumhur ittifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye destek açıklamasında bulundu.

Ulucanlar Kültür Merkezinde düzenlenen bir basın toplantısı ile görüşlerini açıklayan Avrasya Aşıklar Derneği Genel Başkanı aşık Zeki Erdalişunları söyledi:

Bizler vatan ve milletin bekası için ömrünü bu yolda geçirmiş insanlarız. Bugün burada yapmış olduğumuz toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Biz aşıklar yıllardır Ankara’da sanatımızı icra ediyoruz. Ozanlar olarak ezan ve bayrak sevdalısıyız. Ülkemizde beka mücadelesi verilirken bizde suskun kalamazdık. Bir tarafta sol örgütler ve pkklılar bir tarafta beka mücadesi veren biz ozanlar. Bu memlekettin bekası için konuşmaya karar verdik.

31 Mart tarihinde belediye seçimleri var. Bu seçimler ülkemizin bekası için çok önemlidir. O nedenle Kayseri'de büyük hizmetler yapmış belediyecilikte çığır açmış Sayın Mehmet Özhaseki'yi destekleme kararı aldık. Sayın Özhaseki, Kayseri’ye ülkemizin en büyük stadyumun yapmıştır. Erciyes Dağı'nı turizme kazandırmıştır. Bakanlık döneminde sıfır atık projesini hayata geçirmiştir. Gölbaşı'nda bulunan Mogan gölünü kurtarmıştır. Yaptıkları hizmetler ortadadır.

Özhaseki'yi destekliyoruz

Sevgili kardeşlerim bizim hayal satan başkanlara ihtiyacımız yok. Bizler projelere bakarak Mehmet Özhaseki’nin Ankara'ya çok büyük hizmet edeceğini görüyoruz. Mehmet Özhaseki sanatçı dostudur. Ozanlara, şairlere, ressamlara her daim destek olmuştur. Kültür sanat hayatı Ankara’da canlanacaktır. Bir ülkenin kalkınması kültür ve sanattan geçmektedir. Sayın Özhaseki’nin kültür yolu projesi bizi heyecanlandırmıştır. O nedenle sayın Özhaseki'yi destekliyoruz.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 15:15
  1. Ankara
  2. Avrasya Aşıklar Derneği
  3. Zeki Erdali
  4. Cumhur ittifakı
  5. Mehmet Özhaseki
  6. Özhaseki
  7. Kayseri
  8. Erciyes dağı

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