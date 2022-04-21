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Spor Ozan'a af çıkmadı
Spor

Ozan'a af çıkmadı

Fenerbahçe'ye büyük ivme kazandıran Teknik Direktör İsmail Kartal ile yaşadıkları polemik nedeniyle Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a yönetimden af çıkmadı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 07:05:00 - 2022-04-21 07:06:42
Ozan'a af çıkmadı

Sarı-lacivertli formayı giydiği 7 yılda 3 kez kadro dışı kalan Ozan Tufan, 2019 yılında 6 aylığına Alanyaspor’a kiralanmıştı.

Akdeniz ekibinde çıkış yakalayan ve sarı-lacivertli takıma döndükten sonra formunu devam ettiren deneyimli futbolcu, Vitor Pereira döneminde gözden düştü.

Sezon başında Watford’a 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan, İngiliz ekibinin kümede kalma olasılığının azalması nedeniyle bir kez daha Fenerbahçe'ye geri döndü.

TRT Spor'un haberine göre; eski performansından eser kalmayan ve İsmail Kartal'la yaşadığı tartışmanın ardından teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'la iplerin tamamen koptuğu belirtiliyor.

Diğer yandan sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki orta sahayı bedelsiz bırakmak istemiyor.

2023-2024 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Ozan Tufan’ın, 20 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Bu arada Fenerbahçe yönetimine ayrılmak istediğini ileten milli futbolcunun, menajeri aracılığıyla kulüplerle görüşmelere başladığı ifade edildi.

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