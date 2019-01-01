Ozan ve Merih UEFA'nın listesinde

Ozan ve Merih UEFA'nın listesinde01 Ocak 2019 Salı 18:50
İSTANBUL (AA) - UEFA'nın 2019 yılında takip edilmesi gereken genç futbolcular listesinde Türkiye'den iki isim yer aldı.
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) muhabirlerinin hazırladığı listede, bu yıl takip edilmesi gereken 50 genç yeteneğe yer verildi.
Avrupa'nın büyük takımlarının radarına giren Galatasaray'ın 18 yaşındaki futbolcusu Ozan Kabak ile Aytemiz Alanyaspor forması giyen 20 yaşındaki Merih Demiral, listede kendilerine yer buldu.
YORUM YAZ