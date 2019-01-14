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Ozan Tufan'dan Fenerbahçe açıklaması: Keşke...

Fenerbahçe'den Aytemiz Alanyaspor'a kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan ses getirecek açıklamalarda bulundu.

14 Ocak 2019 Pazartesi 01:26
Ozan Tufan'dan Fenerbahçe açıklaması: Keşke...

Fenerbahçe'de geçen sezon teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan, ardından Phillip Cocu ile Ersun Yanal'ın da kadroda düşünmediği ve ara transfer döneminde kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Ozan Tufan, TRT Spor'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sergen hoca benim tekrar milli takıma kazandırılmam gerektiğini söyledi. Burada en iyi şekilde performansımı göstermem lazım. Bunu hem Alanyaspor, hem de Fenerbahçe için yapmam lazım. Fenerbahçe'ye geldiğimde çok üst düzey bir kadro vardı. Fenerbahçe sürekli şampiyonluğu hedefleyen bir takım ama 3 sene boyunca onu gerçekleştiremedik."

"Fenerbahçe'de saha içinde ve dışında sorunlarım oldu"

"Fenerbahçe ve oynadığım pozisyon açısından çok zorluklar vardı. Ben kendimi çok iyi koruyamadığımı düşünüyorum. Keşke kendimi kötü dönemde koruyup Fenerbahçe'de kalabilseydim. Fenerbahçe'de saha içinde ve dışında sorunlarım oldu. Toparlanamayacak bir şey değil. En iyi şekilde Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyorum."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 01:26
  1. Ozan Tufan
  2. Fenerbahçe
  3. Aytemiz Alanyaspor

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