Ozan Tufan kimdir, kaç yaşında? Ozan Tufan hangi takımlarda oynadı?

Ozan Tufan, 23 Mart 1995 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Henüz 10 yaşındayken okul takımında oynadığı oyun, Bursaspor'un altyapı idarecileri tarafından izlendi ve beğenildi. Bu sayede 2005 senesinde Bursaspor altyapısında futbola başladı.

İlk profesyonel sözleşmesini de 2012 senesinde Bursaspor ile imzalayan Tufan, ilk golünü Kups'a karşı attı. Maçın 63. dakikada oyuna dahil olan Tufan, bu maçta attığı golü sonrası Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcu unvanına da sahip oldu.

Ozan Tufan hangi takımlarda oynadı?

2012-15 yılları arasında forma giydiği Bursaspor'da toplam 66 maça çıkan orta saha oyuncusu, 5 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. 2015 senesinde Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan Tufan, 2014'ten bu yana Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giymektedir.

Ozan, 25. haftada oynanan Karagümrük maçında Enner Valencia'nın attığı golün asistini yapmış, Fenerbahçe maçı 1-2 kazanmıştır. Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile oynanan derbi maçının 89. dakikasında ceza sahası dışından harika bir gol atan Ozan, takımının beraberlik golünü kaydetmiştir. Ozan'ın gol şutu hızının 109 km/h olduğu açıklandı.19 Ağustos 2021 tarihinde Watford, Ozan Tufan'ın kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.