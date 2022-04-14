Ozan Tufan ile ipler koptu!

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten Ozan Tufan ile ilgili karar belli oldu.

Fenerbahçe'nin sezon başında satın alma opsiyonunyla Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan devre arasında sarı lacivertli takıma geri döndü. İngiliz ekibiyle yapılan anlaşmaya göre sezon sonuna kadar Kanarya'nın formasını giyecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Konyaspor maçının ardından Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakıldı.

Kadro dışı bırakılmasının ardından takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Fenerbahçe de Ozan Tufan'ı yeni sezonda takımda düşünmüyor

Watford küme düşmemesi halinde zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle 7 milyon Euro ödeyerek Ozan Tufan'ın bonservisini Fenerbahçe'den alacak. İngilizi ekibinin Premier Lig'den düşme ihtimali yüksek olduğu için yıldız futbolcu sezon sonunda yeniden Fenerbahçe'nin oyuncusu olacak. Ancak sarı lacivertli yönetim 27 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmayı düşünmüyor.



Ajansspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi ile görüşmeler yapan Ozan Tufan alacaklarına karşılık bonservisini almak isterken, yönetim milli futbolcuya 'getir 4.5 milyon Euro bonservis bedeli, istediğin takımı git' restini çekti.

Ozan Tufan bonservis konusunu hallederse sarı lacivertli takımın ezeli rakibi Beşiktaş'a imza atacak. Siyah beyazlı yöneticilerle görüşmeler yapan ve anlaşma sağlayan orta saha oyuncusunun önündeki en büyük engel ise bonservis bedeli. Ozan bu konuda Fenerbahçe yönetiminden indirim talep etmesine rağmen, yönetim bu konuda kesinlikle geri adım atmama kararı aldı.

8 maçta 285 dakika forma giydi

Piyasa değeri 6,5 milyon Euro olan Ozan Tufan devre arasında geldiği Fenerbahçe'de 8 maçta toplam 285 dakika forma giyerken, gol ya da asist yapma başarısı gösteremedi.

F.Bahçe'ye Bursaspor'dan 7 milyon Euro'ya geldi

Ozan Tufan, Bursaspor'da 46 maçta 3 gol ve 9 asistlik sezonunun ardından 12 Ağustos 2015 tarihinde 7 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Milli futbolcu sarı lacivertli formayı 182 kez giyerken bu karşılaşmalarda 21 gol kaydetti ve 24 asist yaptı.

3 kez kadro dışı kaldı

27 yaşındaki Fenerbahçe kariyerinde 3 kez kadro dışı bırakıldı. Ozan Tufan ilk kez 2017/18 sezonunun 2. yarısında teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Kocaman'ın ardından göreve gelen Philip Cocu tarafından yeniden kadroya dahil edilen Ozan, Hollandalı teknik adamın gözüne giremeyince lisansı dahi çıkarılmamıştı. Milli futbolcunun 3. kez kadro dışı bırakılması ise bu sezon oynanan Konyaspor maçından sonra oldu. Sarı lacivertlilerin sahasında 2-1 kazandığı karşılaşma sonrasında Mesut Özil ile birlikte teknik direktör İsmail Kartal ile tartışma yaşayan Ozan Tufan, yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı.