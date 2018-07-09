Ozan Tufan daha sezon başlamadan taraftarla atıştı

Bursaspor'dan büyük beklentilerle transfer edilen ancak geride kalan 3 yılda vasatı aşamayan Ozan Tufan kötü günler geçiriyor.

İstanbulspor ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında taraftarların ''Oyuna daha çok gir, pas iste pas'' demesine bozulan ve devre arasında ağız dalaşına giren 23 yaşındaki orta sahaOzan Tufan'la Comolli konuştu.

''DAHA SAKİN KALMALISIN''

Comolli, "Biliyorum geçen sezondan beri bu konuda hassassın. Ne olursa olsun taraftarla bu tip diyaloğa girmemen gerekiyor. Böyle olaylar herkese zarar verir. Daha sakin kalmalısın. Bizlerin görevi saha içinde" sözleriyle uyardı. Ancak, Ozan ikinci yarının başında oyundan alındı.

Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlar sebebiyle geçtiğimiz sezon 14 maça çıkabilen Ozan Tufan, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.