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Ozan Kabak'tan Galatasaray'a veda mesajı

- Almanya temsilcisi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak:"Gelecek mayıslarda şampiyonlukları hep beraber kutlamak, Bundesliga'da başarılarımla göğsünüzü kabartmak umuduyla. Her şey için teşekkür ederim"

17 Ocak 2019 Perşembe 18:53
Ozan Kabak'tan Galatasaray'a veda mesajı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray'dan 11 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak, veda mesajı yayımladı.

18 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesaplarından yaptığı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nden görüntülerinin de yer aldığı videolu paylaşımda, şunları kaydetti:

"Galatasaray futbolcusu olmadan önce Galatasaray taraftarı oldum. Hayallerime doğru koşmak için her gün Tekirdağ'dan İstanbul'a yolculuklar yaptım. Mayıslar hep bizimdi. Ama geçen mayıs, benim için en özeliydi. Fatih Terim; hocam, yol göstericim. Bana öğrettikleri kariyerim boyunca benimle olacak. Ve Galatasaray tribünleri; bana layık gördüğünüz Galatasaray'ın evladı sıfatını ömrüm boyunca göğsümde taşıyacağım. Bugün yuvama veda günü. Transferim, Galatasaray ailesine, aileme katkı sağlayacaksa ne mutlu bana. Gelecek mayıslarda şampiyonlukları hep beraber kutlamak, Bundesliga'da başarılarımla göğsünüzü kabartmak umuduyla. Her şey için teşekkür ederim."

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 18:53
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Ozan Kabak
  4. Stuttgart
  5. veda mesajı

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