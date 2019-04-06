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Ozan Kabak'tan Bundesliga'da üçüncü gol

- Bundesliga'nın 28. haftasında Nürnberg ile 1-1 berabere kalan Stuttgart'ın golünü Ozan Kabak attı - Eintracht Frankfurt'un deplasmanda Schalke 04'ü 2-1 mağlup ettiği maçta ev sahibi ekibin tek golü Suat Serdar'dan geldi

06 Nisan 2019 Cumartesi 19:28
Ozan Kabak'tan Bundesliga'da üçüncü gol


BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Stuttgart, sahasında Nürnberg ile 1-1 berabere kaldı.

Stuttgart, Bundesliga'nın 28. haftasında Mercedes Benz-Arena'da Nürnberg'i konuk etti.

Nürnberg'in 42. dakikada Matheus Pereira'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladığı maçta Stuttgart, 75. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak'ın topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.

Daha önce Hannover 96'ya karşı iki gol atan Ozan Kabak, böylelikle ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.

Stuttgart, bu sonuçla 21 puanla 16. sırada kalırken, Nürnberg 17 puanla 17. sırada yer aldı.

Bundesliga'daki diğer karşılaşmada Eintracht Frankfurt, deplasmanda Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti.

Konuk ekibin gollerini 13. dakikada Ante Rebic ve 90 artı 9. dakikada Luka Jovic atarken, Schalke 04'ün tek golü 21. dakikada Türk asıllı futbolcu Suat Serdar'dan geldi.

Suat Serdar, ilk 11'de başladığı maçta 90 artı 4. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı.

Schalke 04, bu sonuçla 26 puanla 14. sırada kalırken, Eintracht Frankfurt 52 puanla 4. sırada bulunuyor.

Günün diğer karşılaşmalarında Bayer Leverkusen sahasında Leipzig'e 4-2, Hertha Berlin de sahasında Fortuna Düsseldorf'a 2-1 yenildi.

Wolfsburg ise Hannover 96'yı 3-1 mağlup etti.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 19:28
  1. Bundesliga
  2. Ozan Kabak
  3. Stuttgart

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