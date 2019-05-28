0553 313 94 23

Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart küme düştü

- Play-out rövanş maçında Stuttgart'ı konuk eden ve 0-0 berabere kalan Union Berlin, ilk müsabakadaki 2-2'lik sonucun avantajıyla Bundesliga'ya yükseldi- Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart, gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek

28 Mayıs 2019 Salı 00:17
Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart küme düştü


BERLİN (AA) - Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Alman ekibi Stuttgart, play-out mücadelesinde Union Berlin'e elenerek küme düştü.

Almanya'da İkinci Lig'i (Bundesliga 2) 3. sırada tamamlayan Union Berlin ile Birinci Lig'i (Bundesliga) 16. durumda bitiren Stuttgart'ın karşı karşıya geldiği play-out etabı maçları tamamlandı.

İlk maçı Stuttgart'ta 2-2 eşitlikle tamamlanan eşleşmenin rövanşı, Berlin'deki An der Alten Försterei Stadı'nda oynandı ve müsabaka 0-0 sonuçlandı.

Union Berlin, deplasmanda oynanan ilk maçta aldığı 2-2'lik skorun avantajıyla Bundesliga'ya yükselirken, Stuttgart ise Bundesliga 2'ye düştü. Stuttgart, 1975 ve 2016'dan sonra üçüncü kez Bundesliga'da tutunamadı.

Devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon avro bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olan milli oyuncu Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Bundesliga'da sezonu 17 ve 18. sırada tamamlayan Hannover 96 ile Nürnberg takımları küme düşmüş, Bundesliga 2'de şampiyon olan Köln ile ikinci sırayı alan Paderborn ise Bundesliga'ya yükselmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 00:17
  1. Bundesliga
  2. Play-out
  3. Stuttgart
  4. Union Berlin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa BBSK’da teknik direktör Taşkın ile yollar ayrıldı
    1. Manisa BBSK’da teknik direktör Taşkın..
    2. 17 yaşındaki genç tartıştığı babasını..
    3. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve..
    4. Kosova Ümit Milli Takımı'nın aday..
    5. Binali Yıldırım: Verdiğiniz oylar iç..
    6. İngiltere’de zafer Birexit Partisi’nin
    7. TDV’den iftar programı
    8. Ecrin’e ait olduğu düşünülen kemikler..
    9. Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart küme..
    10. Balıkesir trafiği havadan denetlendi
    11. Kastamonu'da otomobil devrildi: 3 yaralı
    12. Babasını bıçakla yaraladı
    13. Esenyurt’ta akrabalar arasında çıkan..
    14. Kayıp Ecrin ile ilgili savcılıktan..
    15. Türk-İş, maden ocağındaki işçilerle..
    16. Sırbistan'daki "Balkan Gençlik Okulu..
    17. TİKA'dan Macaristan'da iftar
    18. "70 milyar dolarlık turizm gelirini..
    19. Seyir halindeki otomobil alev aldı
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 28 Mayıs 2019
    21. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "mahrem askeri..
    22. Bakan Çavuşoğlu: “(Ahıska Türkleri)..
    23. Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
    24. Rusya ve Belarus’tan NATO’ya ortak..
    25. THY çalışanları iftarda buluştu
    26. Bakan Kasapoğlu: "Hizmet çıtasını..
    27. Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
    28. Bağdat'ta Yeşil Bölge haziranda..
    29. Üsküdar Belediyesinden Arnavutluk'ta..
    30. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Uygur Türkü kadın Çin zulmünü anlattı! "'Beni öldürün' diye yalvardım"
    Uygur Türkü kadın Çin zulmünü anlattı! "'Beni öldürün' diye yalvardım"

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız